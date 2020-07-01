Помпео оценил возможность приглашения России в G7

Госсекретарь Майк Помпео, комментируя возможность приглашения России в G7, заявил, что с Москвой необходимо чаще взаимодействовать, однако решение должен принять президент США Дональд Трамп.

По его словам, когда Россия была в группе, она «приносила проблемы», сейчас она «продолжает представлять риск».

«Мы должны разговаривать с русскими. Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит. Это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией», — цитирует Помпео РИА Новости.

В качестве примера он привёл недавние российско-американские переговоры в Вене по стратегической стабильности.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.