Песков прокомментировал заявление Мааса о России и G7

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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
Песков прокомментировал заявление Мааса о России и G7
  • РИА Новости

Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин «ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями, с тем чтобы Россия снова присоединилась к работе «семёрки».

Пресс-секретарь напомнил, что «существовал такой формат, как «Большая восьмёрка», который должен был провести свой саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Сочи», и, по словам Пескова, с того момента Путин «ни разу не инициировал какое-либо воссоздание». 

Песков подчеркнул, что Россия «не стремится присоединиться к «семёрке». 

«В России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как «Большая двадцатка», — заявил он.

Которые, как отметил представитель Кремля, «лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире».

«Как можно, например, обсуждать какие-то, скажем так, мировые судьбы в области экономики, социального развития или ещё чего-то, или политики, без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции, целого ряда других стран, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT это заявление Мааса.

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