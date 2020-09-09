Песков оценил возможность контактов Путина и Трампа до выборов в США
- Reuters
«Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто», — цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Пескова, инициатива контактов исходит с обеих сторон.
«По мере необходимости они легко созваниваются», — добавил представитель Кремля.
В середине августа телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявлял своим помощникам о желании лично встретиться с Путиным до президентских выборов в США.
Позднее в Белом доме заявили, что встречи Трампа и Путина до выборов в США не планируется.