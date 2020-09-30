Посол России рассказал о ситуации с продлением ДСНВ

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон своим бездействием довёл ситуацию с продлением договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до состояния цейтнота.
Посол России рассказал о ситуации с продлением ДСНВ
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий Антонова.

Посол оценил статью Politico, в которой со ссылкой на источники говорится, что власти США рассматривают сценарии дооснащения стратегических носителей дополнительными ядерными зарядами, если ДСНВ не будет продлён. 

«Вместе с тем констатируем, что именно бездействие [американской] администрации, по сути, загнало ситуацию с продлением ДСНВ в цейтнот», — сказал Антонов.

Он напомнил, что российская сторона на протяжении последних лет предлагала продлить соглашение.

Также Антонов заявил, что «возможность сохранения договора обставляется американскими переговорщиками заведомо неприемлемыми для России условиями, не учитывающими наши озабоченности в сфере стратегической стабильности».

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли высказался по поводу продления ДСНВ.

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