Кандидат на пост главы Пентагона высказался о продлении ДСНВ

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Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин высказался о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Кандидат на пост главы Пентагона высказался о продлении ДСНВ
  • Reuters

«Я в целом ознакомлен с российской программой ядерной модернизации, но не могу говорить о конкретных деталях того, соответствуют ли конкретные системы вооружений договору СНВ-III. Тем не менее, я считаю, что контроль над ядерными вооружениями — в интересах США. Если меня утвердят, я затребую расширенную информацию по российской программе ядерного оружия и статусу договора СНВ-III», — цитирует РИА Новости Остина.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявления Байдена и его команды дают основания полагать, что США не будут «превращать договор СНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции».

Также посол России в США Анатолий Антонов оценил возможность достижения соглашения по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил США продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.

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