Экс-посол США в России и кадровый дипломат: что известно о кандидатуре Байдена на пост директора ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден предложил кандидатуру бывшего посла страны в России Уильяма Бёрнса на должность главы ЦРУ. Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена. По словам демократа, Бёрнс разделяет его позицию о том, что разведка должна быть аполитичной. Однако эксперты напоминают, что Бёрнс был негативно настроен к России ещё во время своей работы в Госдепе, а с его приходом в ЦРУ стоит ожидать активизации этой спецслужбы на постсоветском пространстве.

На пост директора ЦРУ в администрации избранного президента США Джо Байдена выдвинут бывший посол в России Уильям Бёрнс. Об этом сообщила переходная команда Джо Байдена и Камалы Харрис.

«Билл Бёрнс — образцовый дипломат с опытом, накопленным за десятилетия работы на международной арене, на которой он обеспечивал безопасность наших граждан и страны. Он разделяет мою глубокую убеждённость в том, что разведка должна оставаться аполитичной и что преданные своему делу профессионалы, работающие в разведывательных службах нашей страны, заслуживают нашей благодарности и уважения. Посол Бёрнс привнесёт знания, умение принимать взвешенные решения и видение, необходимые для предотвращения и преодоления угроз прежде, чем они достигнут наших берегов. Когда он станет новым директором ЦРУ, американский народ сможет спать спокойно», — приводятся слова Байдена на официальном сайте его администрации.

Уильям Бёрнс поступил на дипломатическую службу в 1982 году. Он был главным помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт. C 1998 по 2001 год занимал пост посла США в Иордании, с 2001-го по 2005-й был помощником госсекретаря по ближневосточным делам, а с 2005-го по 2008-й занимал пост посла США в России.

Бёрнс трижды получал президентскую награду за выдающуюся службу, а также удостаивался высших наград для гражданских лиц от Пентагона и спецслужб США, отмечается на сайте переходной команды Байдена и Харрис.

Кроме того, в сообщении говорится, что Бёрнс был советником и доверенным лицом Колина Пауэлла, Кондолизы Райс, Хиллари Клинтон и Джона Керри и стал вторым действующим кадровым дипломатом, занимавшим должность первого заместителя государственного секретаря США.

Уильям Бёрнс ушёл в отставку с дипломатической службы в 2014 году, после чего возглавил Фонд Карнеги за международный мир.

Дипломатическая критика

Газета The New York Times отмечает, что Байден давно знает дипломата. Вместе с Бёрнсом он работал в Вашингтоне над рядом внешнеполитических вопросов, когда, будучи сенатором, возглавлял комитет по международным делам, а после — на посту вице-президента.

Также у Бёрнса есть опыт совместной работы с Джейком Салливаном, которого Байден предложил на должность советника по нацбезопасности.

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли

© REUTERS/Jason Reed

Некоторое время на пост главы ЦРУ при администрации Байдена рассматривалась кандидатура Майкла Морелла, занимавшего пост замдиректора управления во время президентства Обамы. Однако против его назначения выступили ряд сенаторов-демократов. В частности, член комитета по разведке Рон Уайден публично назвал Морелла «апологетом пыток».

Если кандидатура Бёрнса будет утверждена, он сменит на этом посту Джину Хэспел, которая стала первой женщиной — главой ЦРУ после её назначения на эту должность Дональдом Трампом в 2017 году.

Американские СМИ отмечают, что до решения назначить дипломата главой ЦРУ Бёрнса прочили на пост госсекретаря.

Внимание на Россию

Стоит отметить, что, находясь в должности посла в России, Бёрнс, в частности, прилагал значительные усилия для ограничения поставок российского оружия в страны, неугодные США: Иран, Венесуэлу, Сирию. Об этом стало известно после того, как в 2017 году на портале WikiLeaks была опубликована корреспонденция Бёрнса от 2007 года. В одном из своих писем в Вашингтон он предложил привлечь к этому процессу союзников США в Европе и арабских странах. В другом послании Бёрнс заявил: «Третий, имеющий к этому (к продаже оружия за рубеж. — RT) отношение фактор, который скрывается за этими продажами оружия, — это комплекс неполноценности России по отношению к Соединённым Штатам и её стремление к тому, чтобы к ней относились серьёзно как к глобальному партнёру».

Уже после своего ухода из Госдепа США, заняв пост главы Фонда Карнеги за международный мир, Бёрнс продолжил поддерживать общепринятые в американских политических кругах обвинения в адрес России. В частности, в своей статье для журнала The Atlantic в 2019 году он заявил, что критика со стороны госсекретаря Хиллари Клинтон якобы побудила президента Владимира Путина к «вмешательству» в выборы в США с намерением не позволить ей стать главой государства.

Хиллари Клинтон и Уильям Джозеф Бёрнс

© Carnegie Medal of Philanthropy/YouTube

«Критика со стороны Клинтон займёт центральное место в его «причитаниях» и поможет создать атмосферу неприязни, которая непосредственно привела к его вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году против её кандидатуры», — утверждает Бёрнс.

По словам дипломата, в 2016 году Владимир Путин «увидел возможность бросить более прямой вызов странам Запада — атаковать целостность их демократии».

Кроме того, Бёрнс раскритиковал Трампа за желание наладить отношения с Россией.

«Нарциссизм Трампа, его удивительное пренебрежение историей и одностороннее дипломатическое разоружение — это три удручающих фактора, особенно в тот момент, когда Россия представляет угрозу, невообразимую четверть века назад. Кажется, он забывает, что задача дипломатии не в том, чтобы «ладить» с такими противниками, как Путин, а в том, чтобы отстаивать реальные интересы страны», — писал он.

Также по теме Смещение акцентов: что стоит за словами Джо Байдена об угрозе США со стороны России Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию главной угрозой американской безопасности. Кроме того,...

Эксперты отмечают, что с назначением Бёрнса на пост главы ЦРУ можно ожидать большего внимания американской внешней разведки по отношению к России.

«Все операции разведки имеют политический характер, поэтому они опровергают слова Байдена о том, что спецслужба должна быть аполитичной. То, о чём говорит Байден, выглядит достаточно забавно и воспринимается как лукавство. Данное заявление нужно рассматривать как демонстрацию того, что ЦРУ будет меньше уделять внимания проблемам, которые связаны с американской безопасностью, а больше сосредоточится на работе, направленной против России», — пояснил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

«Бёрнс настроен негативным образом по отношению к России. С учётом подобной специфики принятия решений можно ожидать, что количество операций ЦРУ на постсоветском и околороссийском пространстве многократно увеличится», — полагает эксперт.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак также считает, что заявления Байдена о том, что Бёрнс разделяет его мнение об аполитичности разведки, не стоит воспринимать всерьёз. По словам аналитика, Бёрнс является кадровым чиновником, который будет проводить в жизнь политику Демпартии и Байдена в отношении России.

По его словам, тот факт, что Бёрнс в последнее время возглавлял Фонд Карнеги за международный мир, является весьма показательным. Работа в этой якобы независимой организации, по словам эксперта, должна свидетельствовать о том, что никакого отношения к политике Бёрнс не имеет.

«Однако на деле Бёрнс — кадровый дипломат, который сегодня получил повышение по службе», — пояснил Синельников-Оришак.

«Ранее он активно способствовал ограничению экспорта российских вооружений, именно в его докладах впервые прозвучало такое понятие, как санкции в отношении России, поэтому его назначение не поможет наладить отношения между странами. Наоборот, в ближайшее время можно ожидать введения новых рестрикций и различных ограничений», — заключил эксперт.