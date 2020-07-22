Джо «предупреждает»: как Байден пригрозил ответить России за «вмешательство»

Кандидат в президенты США Джозеф Байден «предупредил» Россию и другие иностранные правительства о последствиях за «вмешательство» в выборы в случае своего избрания главой государства в 2020 году. По его словам, он будет вводить против Москвы новые санкции. Также Байден заявил о широком круге действий, которые могут быть предприняты в зависимости от характера «нападения» на США. При этом он отметил, что у него нет желания идти на эскалацию в отношениях с Москвой или любой другой страной. По мнению экспертов, таким образом Байден заранее готовит поводы для расширения санкционного давления на Россию и другие страны.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае его победы на выборах главы государства в ноябре 2020 года Россию ждут последствия, если она снова вмешается в демократический процесс в Америке. Об этом говорится в письменном заявлении Байдена, опубликованном на его странице в Medium.

«Несмотря на то что злонамеренные действия России в результате работы разведсообщества США, правоохранительных органов и двухпартийных комитетов конгресса были раскрыты, Кремль не оставил попыток вмешательства в наши демократические процессы», — говорится в заявлении кандидата в президенты от Демократической партии США.

Байден ссылается на прошлогоднее выступление в конгрессе директора ФБР Кристофера Рея, который заявил, что Россия «имеет полное намерение продолжить попытки вмешаться в наши выборы». Также Байден сослался на брифинг Госдепа США от 27 марта, в котором утверждается, что Россия якобы распространяла дезинформацию о пандемии коронавируса.

«Россия не единственный иностранный субъект, который пытается осуществлять подобное вмешательство. Другие государства проявляют растущую заинтересованность в копировании российской тактики», — подчёркивает Байден.

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В своём обращении Байден критикует администрацию Дональда Трампа за недостаточную твёрдость в отношении России. Так, по мнению демократа, Трамп не ввёл должное количество санкций против Москвы в рамках принятого в 2017 году конгрессом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Бывший вице-президент заявил, что, несмотря на «бездействие» Трампа, враги Америки не должны чувствовать себя безнаказанно.

«Именно поэтому сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, иностранное вмешательство в наши выборы будет мною расцениваться как враждебный акт, который значительно повлияет на отношения между США и властями страны, совершающей такое вмешательство», — отметил Байден.

В заявлении говорится, что в число «последствий», которые может повлечь за собой вмешательство в американские выборы, могут входить: «санкции в отношении финансового сектора, замораживание активов, меры реагирования в киберпространстве и разоблачение противоправных действий».

При этом он заявил, что у него «нет желания устраивать эскалацию напряжённости с Россией или любой другой страной».

Жёсткая линия

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев Байден, одержавший победу на праймериз Демократической партии, существенно нарастил антироссийскую риторику. Так, в конце июня он выразил возмущение тем, что администрация Трампа не ввела новые санкции против России, после того как американские СМИ распространили информацию о том, что Москва якобы предлагала боевикам «Талибана»* награду за убитых американских солдат в Афганистане.

Несмотря на то что в Пентагоне и Объединённом комитете начальников штабов заявили об отсутствии каких-либо данных на этот счёт, американские СМИ и политики продолжают говорить об этом как о подтверждённом факте.

«За это вопиющее нарушение международного права Дональд Трамп не только не ввёл никаких санкций и не предпринял никаких мер против России, но и продолжил свою унизительную кампанию поклонения Владимиру Путину и унижения перед ним», — приводит слова Байдена издание The Hill.

По словам Байдена, материал газеты The New York Times, где рассказывалось о награде, привёл его «в ярость». Он отметил, что «само по себе президентство Трампа — настоящий подарок Путину».

«Если меня изберут президентом, то можете не сомневаться, что Владимиру Путину будет дан отпор и мы заставим Россию понести серьёзные издержки», — заявил демократ.

Владимир Путин и Джозеф Байден

Reuters

© Alexander Natruskin

Байден заметно нарастил не только антироссийскую риторику, но и частоту упоминаний в своих речах лично президента РФ Владимира Путина. Так, в ходе своего выступления перед журналистами 30 июня в родном штате Делавер он упомянул российского лидера шесть раз и заявил, что тот якобы не хочет, чтобы Байден стал президентом США.

«Когда я был вице-президентом и ещё раньше, мне доводилось вести крайне откровенные, прямолинейные беседы с Владимиром Путиным. Думаю, одна из причин, почему он, по всей видимости, не хочет моей победы на президентских выборах, состоит в том, что он знает, что в таком случае нас ждёт ещё больше прямолинейных разговоров», — заявил соратник Барака Обамы.

Учитывая особенности характера Джо Байдена, всерьёз подобные высказывания воспринимать не стоит, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Байден — человек весьма специфический, склонен к противоречивым высказываниям. Когда он посещал Россию, говорил, что страны являются друзьями, а теперь заявляет о своём намерении проводить жёсткую политику в её отношении. С одной стороны, угрожает, а с другой — заявляет, что не сторонник обострения отношений с Россией. Это всё чистая риторика, серьёзно воспринимать подобные заявления не стоит», — рассказал политолог в беседе с RT.

Джо Байден заранее готовит почву одновременно для будущих санкций против России, а также подрыва легитимности Дональда Трампа на выборах, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

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«Он одновременно заявляет о том, что он не допустит вмешательства, и при этом готовит поводы для расширения давления на основных оппонентов Америки. Не удивлюсь, если скоро во вмешательстве будут обвинять Китай, Венесуэлу, КНДР и другие неугодные режимы», — отметил эксперт.

В этом контексте Байден выбирает беспроигрышную стратегию, считает Никита Данюк.

«В американском политическом истеблишменте и общественном сознании до сих пор существует тезис, что якобы Трамп победил на выборах благодаря вмешательству со стороны России. Байден говорит, что он точно не тот человек, которого будут таким образом поддерживать, и что любые действия врагов США будут идти на пользу Трампу», — пояснил политолог.

Вечное «вмешательство»

Российские власти неоднократно подчёркивали, что утверждения о вмешательстве являются бездоказательными и используются в США как средство для дискредитации политических противников. Однако американские СМИ и представители истеблишмента продолжают распространять данную информацию, в том числе на государственном уровне.

Так, в апреле 2020 года комитет сената по разведке выпустил доклад, в котором говорилось, что выводы американского разведсообщества о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году являются верными. В документе американские сенаторы возлагали ответственность за якобы имевшее место вмешательство на власти России, а также заранее обвиняли Москву в подготовке очередного «вмешательства» в выборы президента США в 2020 году.

Джозеф Байден

Reuters

© Elizabeth Frantz

Учитывая уже устоявшуюся в США враждебную атмосферу по отношению к России, возможное избрание Джо Байдена президентом вряд ли серьёзно ухудшит двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, которые и так находятся на низком уровне, считает Юрий Рогулёв.

«У России и США довольно слабая связь, которая происходит по военно-стратегическим вопросам, поэтому российско-американские отношения зависят в большой степени от общей атмосферы. Сегодня атмосфера в Америке как никогда враждебна к РФ. Это накладывает свой отпечаток, поэтому, кто бы ни пришёл к власти в этом году, ему будет сложно переломить такую тенденцию», — отметил эксперт.

В свою очередь, Никита Данюк считает, что двусторонние отношения будут только ухудшаться.

«Америка будет воспринимать Россию как потенциальную угрозу. Помимо всего прочего Байден является куратором нынешней Украины, и для него постсоветское пространство — это регион знакомый, где у него огромное влияние на местные государства. Я не исключаю, что если Байден станет президентом, то давление на Россию увеличится ещё больше и мы точно не услышим от президента США о том, что с Россией надо договариваться и сотрудничать. При Байдене антироссийская политика усилится вдвое или втрое», — заключил политолог.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.