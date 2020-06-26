Информационный фон: почему Трамп заявил о возможном вмешательстве России и КНР в голосование по почте в США

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай или Россия может вмешаться в голосование по почте во время президентских выборов в ноябре 2020 года. По его мнению, несмотря на распространение коронавируса, избиратели должны лично присутствовать на участках, чтобы избежать фальсификации при подсчёте голосов. По мере приближения даты выборов голословные заявления Вашингтона о вмешательстве назначенных врагами государств в избирательный процесс США будут звучать всё чаще, полагают эксперты.

Россия или Китай может вмешаться в ход голосования во время президентских выборов в США 2020 года, если оно будет проходить по почте. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи с избирателями, организованной телеканалом Fox News.

«Посмотрите на Калифорнию. Губернатор штата рассылает миллионы бюллетеней. Куда они попадут? И куда не попадут? Почтальоны будут вручать их прямо в руки или люди будут доставать их из своих почтовых ящиков?» — обратился с вопросом к присутствующим Трамп.

По мнению американского лидера, этой ситуацией могут воспользоваться враждебные США государства.

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«Ещё одна большая проблема — это зарубежные страны, Россия и Китай. Особенно меня беспокоит Китай. Не Россия, а Китай. Что, если они напечатают миллионы бюллетеней, используя в точности такую же бумагу и такие же печатные машины, как у нас? Что, если они напечатают эти бюллетени и распространят их? Голосование по почте сопряжено с огромными опасностями», — ответил президент США на вопрос одного из участников встречи.

При этом Трамп заявил, что не против голосования не по месту проживания.

«В голосовании не по месту проживания нет ничего страшного, ведь для этого люди проходят через специальную процедуру. И это серьёзная процедура. Но в случае с голосованием по почте бюллетени буквально миллионами экземпляров рассылают всем подряд. Кажется, я читал, что в Калифорнии будет разослано более 30 млн бюллетеней. И куда они попадут?» — задал риторический вопрос своим сторонникам Трамп.

Президент США также отметил, что пандемия коронавируса, распространение которого является главным аргументом демократов в пользу голосования по почте, не должна мешать личному голосованию. По словам главы Белого дома, даже в годы более серьёзных испытаний американцы присутствовали на избирательных участках.

«Мы участвовали в Первой мировой войне и голосовали, мы участвовали во Второй мировой войне и голосовали. Сейчас у нас коронавирус, но к тому времени ситуация улучшится», — выразил уверенность Дональд Трамп.

Напомним, начиная с апреля, несмотря на то что во всех штатах был введён режим ЧС из-за распространения коронавируса, президент США регулярно критикует голосование по почте. В очередной раз с критикой такой формы плебисцита Трамп выступил в конце мая в своём Twitter.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

«Исключено (вероятность нулевая!), что голосование по почте обернётся чем-то иным, кроме как серьёзными фальсификациями. Содержимое почтовых ящиков будут красть, бюллетени — подделывать и даже незаконно распечатывать и мошенническим образом подписывать», — написал глава Белого дома.

Трамп и ранее неоднократно заявлял, что сама процедура выборов может быть подвержена атакам, причём самых разных форматов, напомнил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«В данном случае то, что Китай и Россия выступают в этой связке, неудивительно, потому что в американской доктрине именно эти государства обозначены как стратегические противники США. Кроме того, Трамп таким образом заранее пытается обезопасить себя от нападок и обвинений со стороны своих оппонентов в том, что снова именно внешнее вмешательство обеспечило потенциальную, гипотетическую победу на выборах президента», — отметил эксперт.

Доводы за и против

Стоит отметить, что за проведение голосования по почте выступает главный политический противник Трампа — бывший вице-президент США и кандидат от Демократической партии Джо Байден. В апреле он заявил, что, какой бы ни была эпидемиологическая ситуация в ноябре 2020 года, голосование всё равно должно состояться.

При этом бывший вице-президент раскритиковал действия Трампа, который не торопится одобрять выделение экстренных средств Почтовой службе США. Это, по словам Байдена, свидетельствует о том, что Трамп пытается «подорвать» избирательный процесс и предотвратить возможность провести голосование по почте.

Бывший вице-президент США Джо Байден

Reuters

© Brendan McDermid

«Мы должны упростить процесс голосования для всех, особенно в случае сохранения условий своего рода изоляции, в которых мы действуем сейчас. Но на такое требуется много денег, нам нужно будет предоставить штатам финансирование и настоять, чтобы они организовали голосование по почте», — заявил Байден во время онлайн-конференции, проходившей в рамках его предвыборной кампании.

На данный момент Байден опережает Трампа в рейтингах, составленных по результатам опросов общественного мнения. Так, согласно последим данным агрегатора Real Clear Politics, за него готовы проголосовать 50,6% избирателей, тогда как за Трампа — 40,6%.

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Действующий президент США во время встречи с избирателями обратил на это внимание, пожурив американцев и допустив победу Байдена на предстоящих выборах.

«Возможно, он станет президентом, потому что некоторым я не нравлюсь. Но я всего лишь делаю свою работу», — посетовал Трамп.

Неудивительно, что Байден выступает за голосование по почте, так как это обеспечит более высокую явку для пассивных избирателей, считает Никита Данюк.

«Дело не в том, что демократы могут подтасовать голоса. Если демократы в целом более расположены к голосованию по почте, это связано с тем, что они достаточно активно работают с помощью различных новейших медиа, всевозможных инструментов коммуникации. В данном случае Трамп является ведомым, поэтому такая процедура ему неудобна», — пояснил политолог.

Голословные обвинения

Президент Владимир Путин, а также глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечали, что заявления о каком-либо вмешательстве в выборы в США со стороны Москвы являются бездоказательными и тенденциозными. Сергей Лавров, в частности, подчеркнул, что данный вопрос стал инструментом внутриполитических споров в США. По мнению главы МИД РФ, в Соединённых Штатах «пытаются использовать русофобскую карту во внутриполитической борьбе, в том числе со стороны тех, кто не смог принять результаты выборов, которые состоялись в полном соответствии с американской конституцией».

В свою очередь, официальный Пекин также неоднократно опровергал заявления Трампа, что китайская сторона якобы имеет намерение вмешаться в демократический процесс в США.

«Президентские выборы в США — это внутреннее дело данной страны. Мы не заинтересованы в том, чтобы в них вмешиваться. Мы надеемся, что американский народ не станет втягивать Китай в свою предвыборную политику», — приводит Reuters слова представителя Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуана.

Избирательный участок в США

Reuters

© Tom Brenner

Нынешние подозрения Трампа насчёт намерения России или Китая использовать голосование по почте для вмешательства в выборы абсолютно беспочвенны, отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Он сейчас противоречит сам себе, ведь раннее его оппоненты обвиняли именно Россию в том, что она повлияла на его избрание. Сейчас, следуя его логике, Россия якобы должна вмешаться в избирательный процесс США на стороне Байдена? Это полный абсурд», — пояснил политолог.

Сами заявления о том, что одна из форм голосования может быть нелегитимной, говорит о серьёзных негативных процессах, которые наблюдаются в американской демократии, считает эксперт.

«Американские политики озабочены этим вопросом, потому что политическая система пошла вразнос: США испытывают кризис институтов демократии, в том числе избирательной системы», — подчеркнул Домрин.

Никита Данюк, в свою очередь, отметил, что среди внутриполитической элиты США сейчас сложился как антироссийский консенсус, так и антикитайский.

«И в данном случае странно было бы России и Китаю вмешиваться в выборы на чьей-то стороне, потому что как Байден, так и Трамп, несмотря на разницу в подходах, представляет силы, которые не заинтересованы в нормализации отношений с обеими странами. Скорее всего, пока конкретные обвинения, факты, доказательства никто предоставлять не будет. Эта ситуация просто используется для создания информационного фона, который будет разогреваться всё больше по мере приближения выборов», — заключил эксперт.