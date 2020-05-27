Метка для президента: почему Дональд Трамп обвиняет Twitter в попытках вмешаться в выборы

Дональд Трамп заявил, что руководство социальной сети Twitter пытается вмешаться в американские президентские выборы. Обвинение прозвучало после того, как Twitter пометил твиты Трампа с критикой дистанционного голосования как «недостоверные». Речь идёт о споре, который разгорелся между демократами и республиканцами из-за формата будущих выборов главы государства: президент считает, что голосование по почте обернётся фальсификациями. По мнению экспертов, твиты президента США были отмечены как фейковые не случайно, поскольку в IT-индустрии к лидеру республиканцев относятся негативно.

Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в попытках вмешаться в предстоящие президентские выборы в США. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге, комментируя решение соцсети пометить один из его предыдущих постов как содержащий недостоверную информацию.

«Теперь вмешательство в президентские выборы 2020 года совершает Twitter. Там утверждают, что моё заявление о голосовании по почте, которое приведёт к массовой коррупции и фальсификациям, недостоверно. Вывод сделан на основании проверки фактов в исполнении канала фейковых новостей CNN и Amazon-овской газеты Washington Post…», — считает Трамп.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Избирательный формат

Ранее социальная сеть сопроводила два твита американского президента специальными ссылками, по которым пользователи могут найти информацию, якобы опровергающую слова политика. Речь идёт о заявлении Трампа о неизбежности фальсификаций при голосовании по почте, на таком формате проведения выборов настаивает Демократическая партия США.

«ИСКЛЮЧЕНО (ВЕРОЯТНОСТЬ НУЛЕВАЯ!), что голосование по почте обернётся чем-то иным, кроме как серьезными фальсификациями. Содержимое почтовых ящиков будут красть, бюллетени — подделывать и даже незаконно распечатывать и мошенническим образом подписывать. Губернатор Калифорнии рассылает бюллетени миллионам людей, любому человеку», — написал глава Белого дома.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Как говорится в пояснении, которым Twitter сопроводил заявление американского лидера, слова Трампа являются «необоснованными». В разделе, озаглавленном «Что нужно знать», утверждается, что президент «сделал ложное заявление» о том, что голосование по почте приведёт к «сфальсифицированным выборам».

Reuters

© Matt Sullivan

«Однако исполнители проверки фактов сообщают об отсутствии доказательств связи между голосованием по почте и фальсификациями на выборах», — подчеркивается в сообщении.

Авторы заметки ссылаются при этом на публикации таких СМИ, как CNN и Washington Post.

В свою очередь, CNN в своей публикации ссылается на исследование профессора Джастина Левитта, который проанализировал выборы за период с 2000 по 2014 год и не выявил массовых случаев фальсификаций при голосовании по почте. Также телеканал ссылается на мнение журналиста Fox News Криса Уоллеса, который заявил ранее, что, изучив глубоко вопрос, не нашёл свидетельств о массовой фальсификации выборов при дистанционном голосовании.

Издание The New York Times в своём материале напомнило о нескольких случаях подтасовок во время почтового голосования. Один прецедент случился в 1997 году, на местных выборах в Майами, другой — во время парламентских выборов 2018 года в Северной Каролине.

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Однако в целом подтасовки в голосовании не связаны с конкретными партиями.

Спор о формате предстоящего голосования разгорелся между Республиканской и Демократической партиями на фоне пандемии коронавируса COVID-19. На необходимости провести выборы по почте настаивают демократы. Как отмечает The New York Times, в американских политических кругах сложилось убеждение, согласно которому, дистанционный формат голосования принесёт дополнительные голоса именно «партии осла».

При этом эксперты сомневаются, что метка о «недостоверности» мнения Трампа была размещена под его твитом справедливо. Политик лишь повторил достаточно популярную в среде республиканцев точку зрения.

«Неизвестно, сознательно ли это было инициировано руководством Twitter, или же сработали автоматические алгоритмы по определению фальшивых новостей. Однако этот спор между социальной сетью и главой Белого дома будет, скорее всего, улажен, потому что для Трампа важно сохранять своё присутствие в Twitter, который является удобным инструментом», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Reuters

© Dado Ruvic

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, маркировка твита главы Белого дома как «недостоверного» была инициирована руководством Twitter, а не является случайностью.

«Трамп активно пользуется Twitter, который является идеальным инструментом для ведения информационных войн. Благодаря социальной сети Трамп может достучаться до своего электората в обход СМИ, многие из которых настроены к нему оппозиционно. Однако руководство Twitter лояльно демократам и недолюбливает действующего президента», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Контролёры свободы

Дискуссия о возможном влиянии соцсетей на политические процессы ведётся давно — ещё во время «арабской весны» они сыграли важную роль для консолидации и координации протестующих в ряде стран.

Однако наибольшая шумиха развернулась вокруг темы социальных сетей и их влияния на политический ландшафт после президентских выборов 2016 года в США. Якобы Россия вмешивалась в американскую избирательную кампанию посредством политической рекламы в социальных сетях и армии «ботов». Такую версию отстаивали демократы, чей кандидат Хиллари Клинтон проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.

Хотя эти обвинения впоследствии не подтвердились, тема контроля за контентом, распространяемым в социальных сетях, получила новое развитие.

Уильям Барр

Reuters

© Jonathan Ernst

Так, Еврокомиссия приняла в 2018 году План действий по борьбе с дезинформацией, а также Свод практических правил, к которому на добровольной основе присоединились онлайн-платформы.

В качестве одного из ключевых направлений сотрудничества властей с руководством IT-компаний называется проверка на достоверность новостей и сведений, публикуемых пользователями.

К примеру, администрация Facebook начала заниматься фактчекингом ещё в 2016 году. Эта деятельность проводится под эгидой формально независимой Международной сети проверки фактов (International Fact-Checking Network — IFCN). Социальная сеть отдаёт фактчекинг на аутсорсинг сторонним компаниями, которые должны пройти сертификацию IFCN.

IFCN является проектом американского Poynter Institute for Media Studies, созданного в 2015 году. Организация существует на пожертвования частных и правительственных спонсоров. Так, за последние годы Poynter Institute for Media Studies получал гранты от Google, MacArthur Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Carnegie Foundation, Open Society Foundation*, Omidyar Network и т.д.

Отметим, что Open Society Foundations принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу, который известен как автор целого ряда политически ангажированных проектов.

Также социальные сети активно привлекают к фактчекингу СМИ. Например, ранее стало известно о том, что проверкой достоверности популярного контента в Facebook и Instagram займётся агентство Reuters.

Следует отметить, что ранее генпрокурор США Уильям Барр (был назначен на этот пост Дональдом Трампом в 2018 году) призвал расширить ответственность IT-компаний за пользовательский контент. Согласно действующему американскому законодательству, руководство социальных сетей не отвечает перед законом за сведения, распространяемые пользователями и не обязано мониторить контент на предмет достоверности.

Однако социальные медиа давно прибегают к блокировке пользовательского контента. Далеко не всегда это делается обоснованно. Например, в мае 2020 года YоuТubе заблокировал документальный фильм «Планета людей», спродюсированный оскароносным режиссёром Майклом Муром. В ленте подвергаются критике действия некоторых экологов.

Ранее YouTube также удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24» и русскоязычных информагентств Anna News и News-Front. Также на короткое время было удалено интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, YouTube назвал это ошибкой.

«Эффективное средство»

Хотя Дональд Трамп обвиняет сейчас Twitter в попытках вмешаться в избирательную кампанию, политик в своё время сам выбрал эту социальную сеть в качестве ключевой площадки для собственных заявлений, напоминают эксперты.

«Для Трампа, да и для других американских политиков, Twitter является основным инструментом прямой коммуникации и пропаганды. Эта платформа была выбрана ещё при формировании такого института как публичная дипломатия. То, что этот инструмент начал подводить Трампа, — болезненный для него факт. Ещё во время прошлой президентской кампании именно Twitter был его основным каналом для пропаганды», — напомнил Александр Асафов.

Действительно, ещё в ноябре 2019 года глава Госдепа Майк Помпео заявлял, что посты Дональда Трампа в Twitter являются «невероятно эффективным средством» коммуникации.

Дональд Трамп

Reuters

© Joshua Roberts

«Таким образом он может донести свои мысли до всего мира в один миг. Это невероятно эффективное средство общения», — подчеркнул тогда Помпео.

Как пояснил госсекретарь, благодаря микроблогу Трампа Вашингтон получает быструю реакцию от иностранных правительств, которые читают твиты американского лидера.

«На мой взгляд, эта возможность доносить идеи без посредников, когда никто не стоит между указом президента или его повесткой и конечным потребителем информации, имеет огромный потенциал и крайне полезна в нашей деятельности», — сообщил Помпео.

Однако инцидент с маркировкой твита главы Белого дома показал, что социальные сети не являются лишь платформой для высказываний, но могут сами активно вмешиваться в политические процессы, отмечают эксперты.

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«Социальные сети активно вовлечены в политику. И есть риск того, что их владельцы начнут сами вмешиваться в предвыборную кампанию. Представители IT-отрасли не питают больших симпатий к Трампу. Он является представителем традиционного американского бизнеса, тяжёлой промышленности, военно-промышленного комплекса, таких индустрий, которые характерны для Америки 1960—1970-х годов, и далёк от цифровой экономики», — считает Константин Блохин.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Асафов.

«Де-факто социальные сети являются участниками политических процессов. И даже безотносительно политических взглядов их руководства они невольно вовлекаются в предвыборные баталии. Отказаться от их использования политикам уже сложно, сегодня это один из приоритетных инструментов политической борьбы. А крупные IT-компании традиционно тяготеют к транснациональной финансовой элите и Демпартии, к Трампу же они настроены скорее негативно», — подытожил эксперт.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015