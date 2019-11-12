«Элемент информационной войны»: как Twitter-дипломатия Трампа влияет на международную политику

Сообщения Дональда Трампа в Twitter являются «невероятно эффективным» средством коммуникации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, благодаря этому каналу связи Вашингтон якобы крайне быстро получает реакцию от мировых лидеров. Однако, как отмечают эксперты, Помпео преувеличивает значимость микроблога главы Белого дома, за которым следят только лидеры стран — сателлитов Соединённых Штатов. Вместе с тем, по мнению аналитиков, Twitter-дипломатия американского лидера иногда приводит и к негативным последствиям для международной политики, а также представляет собой элемент информационной войны, которую ведут США.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал «невероятно эффективным средством» коммуникации сообщения американского лидера Дональда Трампа в Twitter. Об этом он заявил, выступая в городе Чарлстон (штат Южная Каролина).

«Я хорошо знаю президента Трампа... Я наблюдаю, как он доносит информацию. В былые времена это делалось посредством (официальных. — RT) заявлений для прессы, пресс-релизов или же кто-то давал пресс-конференцию с трибуны в Западном крыле Белого дома. Президент Трамп делает это посредством Twitter. Таким образом он может донести свои мысли до всего мира в один миг. Это невероятно эффективное средство общения», — подчеркнул Помпео.

По его словам, благодаря этому каналу связи Вашингтон якобы крайне быстро получает реакцию от руководителей других государств.

«Мировые лидеры его (Twitter Дональда Трампа. — RT) читают. Мы получаем от них ответ очень и очень быстро. Это тот случай, когда у него (президента Трампа. — RT) есть возможность весьма оперативно влиять на информационное поле боевых действий. На мой взгляд, эта возможность доносить идеи без посредников, когда никто не стоит между указом президента или его повесткой и конечным потребителем информации, имеет огромный потенциал и крайне полезна в нашей деятельности», — сообщил госсекретарь США.

Напомним, Трамп активно ведёт страницу в Twitter, часто публикуя свои решения по тем или иным вопросам внутренней и международной повестки. Кроме того, глава Белого дома нередко адресует посты политическим деятелям других стран.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Andrew Kelly

В июле 2017 года американский лидер заявил, что, несмотря на призывы остановить деятельность в соцсетях, он будет продолжать делать записи в Twitter. Об этом Трамп рассказал в ходе общения с журналистом The New York Times Magazine Марком Лейбовичем.

«Это мой голос... им не заставить меня прекратить использовать социальные сети», — отметил президент США.

До этого Трамп назвал использование подобных платформ в сети стилем работы «президента сегодняшнего дня».

Феномен активности

Как отмечает политолог Александр Асафов, Помпео своими словами пытается объяснить феномен активности Трампа в Twitter.

«Однако заявление госсекретаря США об эффективности действий главы Белого дома в этой соцсети звучит неубедительно. Ведь микроблог Трампа не является инструментом дипломатической и политической коммуникации с другими мировыми лидерами. Это всего лишь привычный для американского лидера инструмент публичной самопрезентации», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Асафов заявил также, что глава Белого дома использует такой способ коммуникации с внешним миром, поскольку является «эксцентричной натурой».

«Трамп посредством Twitter пытается объявлять войны, расторгать ранее достигнутые американцами торговые и иные соглашения, угрожать, диктовать свою волю, шутить и проклинать журналистов», — констатировал аналитик.

При этом Асафов подчёркивает, что глава Белого дома использует свой микроблог в качестве «политического инструмента».

«Ещё на стадии предвыборной кампании в 2016 году Трамп был фактически отключён от медийной американской сети, поскольку принадлежавшие его оппонентам СМИ выступали с резкой критикой в адрес будущего президента. В то же время Twitter Трампа был гораздо популярнее, чем те издания, которые его поддерживали. Микроблог американского лидера так и остался способом прямой коммуникации с миром, где он сообщает о своей политической воле», — рассказал эксперт.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Hannibal Hanschke

Однако микроблог Трампа нельзя расценивать как дипломатический канал, полагает Асафов.

«Средства коммуникации мировых лидеров предусмотрены различными дипломатическими протоколами — это в том числе телефонные звонки, встречи на различных площадках. Данные способы общения строго регламентированы, подчинены строгим правилам, чтобы не допускать ошибок в толковании, которые могут привести к фатальным последствиям», — пояснил аналитик.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, сообщения Трампа в Twitter могут приводить к проблемам в международных отношениях, поскольку они порой чересчур эмоциональны и необдуманны.

«Эта соцсеть не является серьёзным или углублённым средством информации. Короткие сообщения главы Белого дома в Twitter говорят о том, что американская сторона не способна на реакцию, которая носит аналитический и прогнозируемый характер. Она слишком эмоциональна и скора, что порождает проблемы в международных отношениях», — отметил аналитик в беседе с RT.

Брутер также указал, что международные проблемы, от разрешения которых зависят жизни людей, не должны урегулироваться таким способом.

«Нельзя в режиме онлайн решать проблему вывода войск из Сирии. Сначала Трамп единолично идёт на этот шаг, а потом уже ему объясняют, что этого делать не надо, и глава Белого дома начинает отыгрывать назад. Это создаёт определенную угрозу для всего мира, потому что рождает непредсказуемость. Таких шагов на международном уровне быть не должно», — подчеркнул эксперт.

«Ловят сигналы из Вашингтона»

Как отмечают аналитики, постоянный мониторинг деятельности американского лидера в Twitter ведут главы только тех государств, которые являются сателлитами Соединённых Штатов. Лидерам других стран «хватает и своих прямых обязанностей», считают аналитики.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин заявил в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, что не следит за сообщениями Трампа в Twitter.

«Извините, у меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю», — отметил российский лидер.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Гунеев

К активности Трампа в Twitter неоднозначно отнёсся и недавно покинувший свой пост экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В мае 2017 года он пошутил над пристрастием хозяина Белого дома к этой соцсети.

«Я надеюсь, что он ещё не направил твит на мой счёт», — цитирует РИА Новости ответ Юнкера на вопрос о впечатлениях после встречи с Трампом.

По мнению Александра Асафова, лишь «сателлиты США ловят любые сигналы из Вашингтона».

«Они пытаются трактовать твиты Трампа, исходя из своих интересов. Микроблог американского лидера может быть эффективным средством коммуникации лишь для лояльных к США стран, которые находятся в подчинении у Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

При этом мнение о том, что сообщения Трампа в соцсети могут выступать в качестве инструмента политического взаимодействия с «серьёзными международными игроками», выглядит «достаточно забавно».

«Крупные мировые лидеры других стран не имеют времени и возможности читать Twitter Трампа», — отметил аналитик.

Twitter-дипломатия

По мнению экспертов, многочисленные «оригинальные» сообщения Трампа в Twitter — часть так называемой Twitter-дипломатии, которая получила широкое распространение не только в США, но и во всём мире. Аналитики также указали на негативное влияние данной тенденции на международную политику.

Напомним, Трамп неоднократно удивлял весь мир своими записями в этой соцсети. Так, в мае 2017 года американский лидер опубликовал в Twitter сообщение, которое заканчивалось непонятным словом «covfefe». Пользователи платформы выдвигали различные предположении о значении этого «понятия». Была даже версия о секретном сигнале спецслужбам России. Пост был удалён лишь спустя пять часов после публикации.

Также по теме Утренний covfefe: Трамп снова удивил всех необычным твитом Дональд Трамп в очередной раз озадачил своих подписчиков, опубликовав в Twitter сообщение, заканчивающееся загадочным словом covfefe....

Немногим ранее Трамп также опубликовал необычный твит, написав в нём только слово «We» («мы»).

После этих сообщений конгрессмен от демократов США Майк Квигли представил законопроект под названием «covfefe», согласно которому все записи Трампа в соцсетях должны будут архивироваться для дальнейшей отчётности. По мнению Квигли, обоснованием необходимости принятия такого законопроекта служит «регулярное и нефильтрованное использование Трампом личного аккаунта в Twitter».

«Его сообщения в Twitter имеют очень большое значение, президент должен нести ответственность за каждую свою публикацию», — приводит заявление Квигли Associated Press.

Впрочем, мода на Twitter-дипломатию характерна не только для США, отмечают аналитики. Об этом свидетельствуют и данные портала Twiplomacy, публикующего исследования в области цифровой дипломатии.

В рейтинге «Самые влиятельные мировые лидеры», составленном, исходя из среднего числа ретвитов постов мировых лидеров за 2018 год, первое место занимает король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд, второе — Дональд Трамп, на третьей позиции оказалась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Как отмечает Александр Асафов, многие политические лидеры «пытаются подражать» Трампу.

«Они начинают писать открытые воззвания и послания, используя методы и риторику президента США. Быть Трампом в Twitter — это не очень успешная стратегия, но, так или иначе, многие мировые лидеры ищут новые способы коммуникации при помощи электронных сервисов. Например, украинское политическое руководство также обращается к миру через Facebook», — полагает эксперт.

AFP

© Alastair Pike

При этом, как считает Асафов, Трамп пользуется механизмами Twitter-дипломатии для ведения информационной войны.

«Он использует эти элементы ведения информационной войны, которые достаточно сильно влияют на международную политику», — сообщил аналитик.

Асафов также отметил, что всё это создаёт основу для распространения Twitter-дипломатии за пределами страны.

«Этот механизм был с эффективностью применён в череде таких политических процессов, как «арабская весна». То есть это по факту оружие прямого воздействия на неугодные США режимы. Тогда Twitter-аккаунты основных ведомств Госдепа и американских посольств поддерживали протестующих, влияли на информационную картину и социальный климат в обществе. Атаки такого рода были и остаются во многом синхронизированы, согласованы. Они представляют собой один из элементов информационной войны», — заключил эксперт.