Путин заявил, что не следит за аккаунтом Трампа в Twitter

Президент России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya рассказал, что не следит за сообщениями американского лидера Дональда Трампа в Twitter.

Во время интервью у российского президента спросили, действительно ли можно увидеть шаги к улучшению двусторонних отношений с учётом того, что Трамп пишет в Twitter.

«Извините, у меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю», — сказал Путин.

В марте 2018 года Путин также отмечал, что никогда не читал постов Трампа в Twitter.

Как подчёркивали в Кремле, сообщения Трампа в Twitter воспринимаются как официальные заявления, о них докладывают Путину.

Полную версию интервью — читайте в материале RT.