Путин заявил, что не следит за аккаунтом Трампа в Twitter
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- РИА Новости
Во время интервью у российского президента спросили, действительно ли можно увидеть шаги к улучшению двусторонних отношений с учётом того, что Трамп пишет в Twitter.
«Извините, у меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю», — сказал Путин.
В марте 2018 года Путин также отмечал, что никогда не читал постов Трампа в Twitter.
Как подчёркивали в Кремле, сообщения Трампа в Twitter воспринимаются как официальные заявления, о них докладывают Путину.
Полную версию интервью — читайте в материале RT.