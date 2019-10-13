Путин заявил, что не следит за аккаунтом Трампа в Twitter

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Президент России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya рассказал, что не следит за сообщениями американского лидера Дональда Трампа в Twitter.
Путин заявил, что не следит за аккаунтом Трампа в Twitter
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Во время интервью у российского президента спросили, действительно ли можно увидеть шаги к улучшению двусторонних отношений с учётом того, что Трамп пишет в Twitter.

«Извините, у меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю», — сказал Путин.

В марте 2018 года Путин также отмечал, что никогда не читал постов Трампа в Twitter.

Как подчёркивали в Кремле, сообщения Трампа в Twitter воспринимаются как официальные заявления, о них докладывают Путину.

Полную версию интервью — читайте в материале RT.

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