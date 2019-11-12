Помпео назвал мощным средством коммуникации сообщения Трампа в Twitter

Госсекретарь США Майк Помпео назвал мощным средством коммуникации сообщения американского лидера Дональда Трампа в Twitter. По его словам, благодаря этому каналу связи Вашингтон «крайне быстро» получает реакцию от мировых лидеров.

«Я должен сказать, что мировые лидеры читают их (сообщения Трампа. — RT). Мы получаем от них реакцию крайне быстро, и это тот случай, когда Трамп может формировать информационное пространство очень быстро», — приводит ТАСС его слова.

В октябре президент России Владимир Путин рассказал, что не следит за сообщениями Трампа в Twitter.

В июле 2017 года Трамп во время общения с журналистом The New York Times Magazine рассказал, что, несмотря на призывы прекратить свою деятельность в социальных сетях, он продолжит публиковать записи в Twitter, отметив, что это «его голос».