Помпео назвал мощным средством коммуникации сообщения Трампа в Twitter

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео назвал мощным средством коммуникации сообщения американского лидера Дональда Трампа в Twitter. По его словам, благодаря этому каналу связи Вашингтон «крайне быстро» получает реакцию от мировых лидеров.
Помпео назвал мощным средством коммуникации сообщения Трампа в Twitter
  • Reuters

«Я должен сказать, что мировые лидеры читают их (сообщения Трампа. — RT). Мы получаем от них реакцию крайне быстро, и это тот случай, когда Трамп может формировать информационное пространство очень быстро», — приводит ТАСС его слова.

В октябре президент России Владимир Путин рассказал, что не следит за сообщениями Трампа в Twitter.

В июле 2017 года Трамп во время общения с журналистом The New York Times Magazine рассказал, что, несмотря на призывы прекратить свою деятельность в социальных сетях, он продолжит публиковать записи в Twitter, отметив, что это «его голос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить