«Шпионские» лица: почему ФБР заявило о «контрразведывательной угрозе» российских мобильных приложений

Федеральное бюро расследований США заявило, что «видит потенциальную контрразведывательную угрозу» в «любом из мобильных приложений или аналогичных продуктов, разработанных в России». Официальное письмо спецслужбы получил сенатор Чак Шумер, который ранее потребовал от ФБР выяснить, угрожает ли США приложение FaceApp. ФБР также пообещало, что задействует рабочую группу по борьбе с иностранным влиянием, если установит, что FaceApp используется для влияния на политику Вашингтона. Эксперты, однако, сомневаются, что приложение, позволяющее редактировать фотографии, может представлять угрозу. По их мнению, американцы, неоднократно уличённые в кибершпионаже, «судят по себе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продукты российских интернет-компаний, «которые в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты», будут востребованы, несмотря на заявление ФБР о том, что от них исходит угроза.

«Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, в «Ростехе»

ФБР заявило, что мобильные приложения, разработанные в России, угрожают безопасности США. Соответствующие письмо американская спецслужба направила лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру. Тот ранее потребовал от ФБР проверить созданное в России приложение FaceApp. 2 декабря сенатор оповестил общественность, что получил официальный ответ.

A warning to share with your family & friends:



This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.



Well, the FBI just responded.



And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5 — Chuck Schumer (@SenSchumer) 2 de diciembre de 2019

«В любом из мобильных приложений или аналогичных продуктов, разработанных в России, — таких как FaceApp — ФБР видит потенциальную контрразведывательную угрозу, исходя из характера собираемых ими данных, распространяющихся на них правил пользования и защиты конфиденциальности, а также правовых механизмов, которыми правительство России может воспользоваться для получения доступа к данным в пределах её границ», — говорится в письме на имя Шумера за подписью заместителя директора отдела ФБР по взаимоотношениям с конгрессом Джилл Тайсон.

Напомним, что приложение FaceApp, созданное ещё в 2017 году российской компанией Wireless Lab, стало весьма популярным в последние месяцы. Оно позволяет пользователям редактировать фотографии, «меняя» возраст и даже пол человека на снимке. В июле российский Forbes сообщил, что за 10 дней приложение принесло разработчикам более $1 млн.

Тогда же сенатор Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию США, заявив, что существует опасность передачи данных американских граждан, использующих FaceApp, в распоряжение «иностранной державы, предпринимающей враждебные действия против США в киберпространстве». Политик попросил компетентные ведомства проверить, могут ли российские власти получить доступ к данным граждан США и как можно защитить от этого военных и госслужащих.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 de julio de 2019

Разработчик FaceApp Ярослав Гончаров тогда опроверг обвинения в адрес своего продукта, заявив, что Wireless Lab не передаёт данные пользователей третьим лицам.

«Судят по себе»

В письме ФБР также сообщается, что «если ФБР заключит, что выборные должностные лица, предвыборные штабы или политические партии стали целями зарубежных операций по оказанию влияния с применением FaceApp, то оно, в зависимости от обстоятельств, организует рассылку оповещений, начнёт расследование и задействует рабочую группу по борьбе с иностранным влиянием».

© Yuri Gripas/Reuters

Американская спецслужба, однако не пояснила, как именно российское мобильное приложение может повлиять на американскую политику.

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В своей аргументации ФБР делает упор на то, что российские спецслужбы якобы могут получать беспрепятственный доступ к данным внутри российских Интернет-сетей. При этом американская спецслужба пишет, что FaceApp хранит изображения не в России, а в облачных сервисах в США, Сингапуре, Ирландии и Австралии. Как в таком случае данные американцев могут попасть в руки российских спецслужб, ФБР не поясняет.

ФБР признаёт при этом, что запрос на доступ к данным, с которым пользователь должен согласиться при скачивании FaceApp, в целом не отличается от требований других приложений, существующих в мире. Спецификой сервиса является лишь способность редактировать фотографии.

Как отмечают эксперты, теоретически любые мобильные приложения, находятся в «группе риска» и пользователи должны к ним относиться с осторожностью. По мнению российского предпринимателя и IT-эксперта, генерального директора компании «Ашманов и партнёры» Игоря Ашманова, США подозревают Россию в том, в чём сами неоднократно были уличены.

«Они судят по себе, — объяснил в беседе с RT логику ФБР Ашманов. — ФБР знает, что все приложения в США контролируется разведкой США».

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, как американские спецслужбы следят за гражданами США и других стран, используя интернет-технологии. Разоблачения о секретной программе АНБ PRISM Эдварда Сноудена в 2013 году продемонстрировали, что спецслужба имела доступ к данным пользователей Google, Facebook, Apple и других американских IT-гигантов. Информировал об этом и проект WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В мае основатель Telegram Павел Дуров заявил, что принадлежащее Facebook приложение WhatsApp может предоставлять ФБР доступ к данным пользователей.

Why WhatsApp will never be secure https://t.co/kHfTiWdNQw — Pavel Durov (@durov) 15 de mayo de 2019

По словам Игоря Ашманова, даже если принять на веру доводы ФБР по поводу российских мобильных приложений, настоящую угрозу для безопасности данных представляют вовсе не они.

«FaceApp не может серьёзно на что-то влиять, потому что оно не является ни новостным приложением, ни приложением социальных сетей. В ФБР считают, что оно собирает данные о лицах и передают кому-то. Но этим занимаются все. И тот же Facebook собирает в десятки раз больше информации о пользователе, чем FaceApp, — подчеркнул Ашманов — У FaceApp не очень много пользователей по сравнению с Twitter или Facebook. Это преувеличенная угроза. Настоящей угрозой являются социальные сети и социальные приложения».

«Они ещё вернутся»

В комментарии изданию Daily News Чак Шумер призвал американцев поскорее удалить FaceApp со своих мобильных телефонов и заявил, что Apple App Store не должны предлагать приложение к скачиванию. По мнению американского политика, ФБР должна «докопаться до правды».

«Нам следует опасаться дальнейшего проникновения щупалец России в американские выборы», — цитирует Чака Шумера The New York Daily News.

Тема российского «вмешательства» в американскую политику не исчезла из общественного пространства после публикации доклада комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера весной этого года. Напротив, американские политики и официальные лица продолжают делать заявления о российском «вмешательстве», в том числе предполагая, что оно может «повториться» в 2020 году.

Чак Шумер

© Jonathan Ernst/Reuters

В начале ноября Крис Кребс, директор Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры, входящего в систему Министерства внутренней безопасности США, в интервью телеканалу CBS заявил, что русские могут «вернуться».

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«Они ещё вернутся. Они хотят воздействовать на наши умы. Пытаются, скажем так, взломать нам мозги и в итоге добиться того, чтобы мы утратили веру в протекающие у нас процессы», — сообщил американский чиновник.

Во время слушаний в конгрессе по поводу импичмента Дональда Трампа в конце ноября о том, что Россия попытается вмешаться в выборы 2020 года, заявила экс-сотрудница администрации Трампа Фиона Хилл. Ранее она отвечала в Совете по национальной безопасности США за российское и европейское направление. Расследование Роберта Мюллера относительно российского вмешательства упоминается и в приглашении на слушания по импичменту, которое на днях юридический комитет сената США направил Дональду Трампу.

Как отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, предположения, что Россия может вмешаться в американские выборы с помощью мобильного приложения или «взломать мозги» добропорядочных граждан, выгодны той части американского истеблишмента, которая осваивает деньги, выделенные на борьбу с российской угрозой.

«Российский след пытаются найти везде. Это выгодно демократам и всем тем в США, кто не заинтересован в нормализации отношений с Россией. На сдерживании России, на конфронтации с Россией зарабатываются не то что миллиарды, триллионы долларов, — заявил Блохин. — Хотя я лично не знаю, как можно с помощью состаривания лица в приложении заставить американского гражданина проголосовать за Трампа или за Байдена».

Борьба с конкурентами

FaceApp — не единственный российский программный продукт, вызвавший беспокойство Вашингтона. Ещё в 2017-м президент США подписал закон, запрещающий использовать американским госструктурам продукты российской IT-компании «Лаборатория Касперского».

globallookpress.com

© Manuel Romano/ZUMAPRESS.com

Вызывают беспокойство у властей США и китайские технологии связи. В частности, ранее Чак Шумер вместе с сенатором-республиканцем Томом Коттоном просил и.о директора Национальной разведки Джозефа Магуайра провести расследование относительно китайского сервиса TikTok, позволяющего обмениваться короткими видеосообщениями, а также относительно других китайских медиаплатформ.

21 ноября министр сухопутных войск США Райан Маккарти сообщил, что военные проводят расследование, представляет ли TikTok угрозу для безопасности.

2 декабря госсекретарь США Майк Помпео призвал власти европейских стран не сотрудничать с китайскими компаниями, занимающимися технологиями 5G, из-за опасений шпионажа. Несколькими днями ранее Пентагон обратился к американским компаниям с призывом внести свой вклад в развитие технологии 5G.

Директор «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц в разговоре с RT подчеркнул, что для американских политиков киберугрозы, якобы исходящие от гипотетических противников США, — благодатная тема.

«Технологичная сфера IT менее понятна большинству населения. Поэтому информационные вбросы и инфоповоды создавать в ней проще всего, обвиняя ту или иную страну, включая Россию в любом происшествии», — заявил RT Лившиц.

В свою очередь Константин Блохин предполагает, что США, называя технологии конкурентов «шпионскими», просто пытаются вытеснить их со своего рынка.

«FaceApp стало представлять конкретную конкуренцию американским приложениям. Оно быстрыми темпами набирает популярность. И в Америке, видимо, решили под предлогом защиты национальной безопасности США таким образом просто устранить конкурента в экономической сфере», — подытожил политолог.