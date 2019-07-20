Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

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Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.

«Данные App Annie свидетельствуют, что за десять дней с 9 по 19 июля приложение заработало более $1 млн, причём большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие $746 тыс.», — говорится в тексте

При этом отмечается, что за время существования FaceApp принёс своим создателям $11,6 млн.

Ранее лидер демократической партии США в сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии страны предупредил об угрозе для национальной безопасности, якобы скрытой в российском фотоприложении FaceApp.

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