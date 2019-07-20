Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
«Данные App Annie свидетельствуют, что за десять дней с 9 по 19 июля приложение заработало более $1 млн, причём большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие $746 тыс.», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что за время существования FaceApp принёс своим создателям $11,6 млн.
Ранее лидер демократической партии США в сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии страны предупредил об угрозе для национальной безопасности, якобы скрытой в российском фотоприложении FaceApp.