«Показать «плохих русских»: почему в конгрессе США заявили об «опасности» приложения для обработки фотографий FaceApp

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию с требованием проверить популярное приложение для обработки фотографий FaceApp и принять меры для охраны национальной безопасности. Сенатор считает, что разработанная российской компанией программа якобы может похищать персональные данные миллионов американцев и передавать эти сведения властям РФ. Ситуация вокруг FaceApp перешла в политическую плоскость после публикации программиста Джошуа Ноцци, который заявил о потенциальной опасности российского софта, хотя позднее он сам опроверг эту гипотезу. Эксперты отмечают, что шумиха вокруг FaceApp стала лишь очередным удобным поводом для американского истеблишмента, чтобы вновь поднять тему «вмешательства Москвы».

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер опубликовал открытое письмо к ФБР и Федеральной торговой комиссии, в котором заявил об опасности российского приложения FaceApp, позволяющего «состаривать» и «омолаживать» людей по их фотографиям.

«В частности, нахождение компании-разработчика FaceApp в России вызывает вопросы относительно того, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, среди которых могут быть иностранные государства», — говорится в обращении сенатора.

Приложение FaceApp, позволяющее «отредактировать» на фотографии возраст и даже пол человека, стало в последнее время весьма популярным, а соцсети заполонили снимки «состаренных» знаменитостей и рядовых пользователей. Приложение ещё в 2017 году разработала базирующаяся в Санкт-Петербурге российская компания Wireless Lab, однако летом 2019-го оно вновь вышло в тренды.

«Оснований для тревоги нет»

В своём обращении Чак Шумер сослался на слова директора ФБР Кристофера Рэя, который ранее заявил, что Россия продолжает представлять угрозу в разведывательной сфере.

«Крайне тревожит то, что конфиденциальная личная информация американских граждан может оказаться в распоряжении иностранной державы, предпринимающей враждебные действия против США в киберпространстве», — заявил сенатор.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер

Reuters

© Jonathan Ernst

По словам парламентария, ФБР должно оценить, могут ли российские власти и «связанные с ними структуры» получить доступ к личным данным, загруженным в приложение миллионами американских граждан. В свою очередь, Федеральная торговая комиссия должна проверить «наличие адекватных защитных мер» для американцев, включая госслужащих и военных, говорится в заявлении.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 июля 2019 г.

Не исключено, что такая бурная реакция американского сенатора отчасти связана с появившимися ранее в прессе и социальных сетях публикациями о возможной «угрозе», якобы исходящей от FaceApp, отмечают эксперты.

Накануне широкий резонанс в соцсетях вызвал пост программиста Джошуа Ноцци, в котором он заявил, что приложение FaceApp похищает фотографии из памяти смартфона. Ноцци считает, что, помимо выбранной для загрузки пользователем фотографии, приложение скачивает на сервер ещё несколько изображений.

Основанием для такого «вывода» стало то, что при скачивании приложение запрашивает доступ сразу ко всем фотографиям на устройстве. Однако эксперты напоминают, что аналогичный запрос делают практически все мобильные приложения, работающие со снимками.

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«Приложение FaceApp, как и все программы такого типа, рассчитано изначально на то, чтобы получать и использовать клиентские данные. Оно никак не выделяется в общем ряду, так что оснований для тревоги нет. Хотя, если говорить в целом, то такие приложения так или иначе получают доступ к личным данным. То, что они скачивают только то, что вы им разрешите, — вопрос ответственности разработчиков. Но, разумеется, сенатор преувеличивает, когда говорит, что приложение может представлять собой риски для национальной безопасности», — пояснил в беседе с RT эксперт по кибербезопасности, гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.

Похожего мнения придерживается член правления Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. По мнению эксперта, разговоры об «угрозе», якобы исходящей от российского приложения, в ряде случаев политически мотивированы и не имеют реальных оснований.

«Пользователь сам передаёт эти данные, когда принимает пользовательское соглашение. Обвинения содержат заметную долю манипуляции, если учесть, что приложение находится в рамках экосистем Apple и Google, которым принадлежат два самых крупных магазина приложений — App Store и Google Play», — подчеркнул собеседник RT.

«Не продаём и не передаём данные»

Отметим, что пост Джошуа Ноцци быстро привлёк внимание не только СМИ, но и экспертов по кибербезопасности, которые пришли к выводу об ошибочности его утверждений.

Так, американское издание The Daily Beast опубликовало комментарий французского эксперта Робера Баптиста, который изучил ситуацию с FaceApp, но не нашёл никаких признаков того, что приложение действительно загружает все фотографии с устройства.

«Политика конфиденциальности у них плохая, но это обычное дело», — заявил он.

Основатель FaceApp Ярослав Гончаров

Facebook

© Yaroslav Goncharov

В итоге Джошуа Ноцци пришлось признать свою ошибку, о чём он написал в личном блоге. Впрочем, даже признав свою неправоту, программист всё равно призвал пользователей проявлять осторожность, скачивая FaceApp.

Regarding my erroneous claim about photo uploading by #FaceApp (and the other perfectly real privacy concerns): https://t.co/h84DYqaUze — Joshua Nozzi, Accused Russian Agent (@JoshuaNozzi) 17 июля 2019 г.

В свою очередь, разработчик этой программы опроверг обвинения в том, что приложение якобы несанкционированно собирает данные из памяти смартфона и передаёт их третьим лицам. Как объяснил основатель сервиса Ярослав Гончаров, выбранные пользователем фотографии обрабатываются в облачном сервисе.

«Мы загружаем только ту фотографию, которую выбрал пользователь для редактирования, и никогда не переносим другие изображения со смартфона в облако», — цитирует Гончарова издание Forbes.

Разработчик объяснил, что использование облачных технологий позволяет пользователям не загружать фотографию при новом редактировании. Кроме того, снимки можно удалить из облака при помощи настроек, а в противном случае они автоматически удаляются с сервера в течение двух суток.

«Мы не продаём и не передаём какие-либо пользовательские данные третьим лицам», — подчеркнул Гончаров.

«Соображения политического пиара»

Однако, несмотря на опровержения, распространение панических слухов о «вмешательстве» российского приложения в частную жизнь пользователей лишь нарастает — исходные твиты, в которых Ноцци писал об угрозе FaceApp, продолжают тиражироваться в сети.

Так, пост, в котором Ноцци признаёт свою ошибку, был опубликован 17 июля в 09:20 по местному времени, а сенатор Чак Шумер обнародовал обращение к ФБР гораздо позднее — в тот же день, но примерно в 17 часов.

Приложение FaceApp

© faceapp.com

По мнению экспертов, демократы вряд ли могли пройти мимо слухов о потенциальной опасности российского развлекательного приложения в свете недавней кампании, посвящённой «вмешательству Москвы» в американские выборы при помощи информационных технологий.

Аналитики неоднократно отмечали, что Демократическая партия США не смогла смириться с поражением своего кандидата Хиллари Клинтон в борьбе за президентский пост в 2016 году. Поэтому практически сразу после выборов демократы обвинили Дональда Трампа в «сговоре» с Кремлём, который якобы помог ему одержать победу, взломав при помощи хакеров сервер Демпартии и опубликовав похищенный с него компромат.

Проведённое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование сняло обвинения с Дональда Трампа, однако тема «российского вмешательства» осталась на повестке дня. В марте американский Минюст заявил, что в ходе расследования Мюллера вскрылся ещё один случай взлома электронной почты помощников Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016-го. По версии Вашингтона, российские «правительственные силы» якобы взломали компьютеры кандидата от Демпартии и скачали оттуда письма, чтобы впоследствии обнародовать их.

По мнению экспертов, публикация обращения Чака Шумера к ФБР из-за приложения FaceApp направлена на то, чтобы подогреть ажиотаж вокруг темы «российских хакеров» и темы «вмешательства Москвы».