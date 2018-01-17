Троянский король: обнаружен мощнейший шпионский вирус для Android

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили зловредную программу для мобильных устройств на платформе Android, обладающую невиданными доселе возможностями. Вирус Skygofree может включать запись звука в тот момент, когда жертва находится в определённом месте, позволяет следить за работой целого ряда мессенджеров и даже скрытно включать камеру телефона, чтобы сделать фотографию или видеозапись. RT побеседовал с антивирусным экспертом «Лаборатории Касперского» и узнал, как созданному в 2014 году Skygofree удалось так долго оставаться незамеченным, против кого использовалась эта программа и чего стоит опасаться обычным пользователям.

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную программу для мобильных устройств на платформе Android, обладающую целым спектром технических возможностей. Сотрудники компании подчеркнули, что некоторые из функций троянского вируса (зловреда) были выявлены впервые.

«Большинство троянов похожи друг на друга: пробравшись на устройства, они воруют платёжные данные его владельца, добывают для злоумышленников криптовалюту или шифруют данные, чтобы потребовать выкуп. Но иногда встречаются экземпляры, чьи возможности заставляют вспомнить голливудские фильмы про шпионов», — говорится в посвящённом вирусу сообщении «Лаборатории Касперского».

Там рассказали, что обнаруженная вредоносная программа Skygofree обладает 48 различными функциями, в том числе и уникальными, которые специалисты компании прежде не встречали у зловредов.

Например, троян Skygofree может отслеживать местоположение заражённого устройства и включать запись звука в тот момент, когда его владелец находится в определённом месте.

«Ещё один интересный приём, который освоил Skygofree, — незаметно подключать заражённый смартфон или планшет к Wi-Fi-сетям, находящимся под полным контролем злоумышленников. Даже если владелец устройства вообще отключил Wi-Fi на устройстве», — рассказали в «Лаборатории Касперского».

Это позволяет не только анализировать трафик жертвы, но и считывать вводимые пользователем логины, пароли или номера карт. Также зловред может следить за работой целого ряда мессенджеров, включая Facebook Messenger, WhatsApp, Skype и Viber, собирая их текстовые сообщения.

«Наконец, Skygofree может скрытно включить фронтальную камеру и сделать снимок, когда пользователь разблокирует устройство», — добавили эксперты.

Reuters

© Robert Galbraith

Специалисты компании обнаружили Skygofree в начале октября 2017 года, однако в ходе изучения зловреда выяснилось, что первоначальные версии этой программы были созданы ещё в конце 2014 года. С тех пор функциональность трояна существенно увеличилась и программа приобрела некоторые уникальные способности.

По данным «Лаборатории Касперского», Skygofree распространялся на интернет-страницах, имитирующих сайты мобильных операторов и посвящённых оптимизации скорости мобильного интернета.

Согласно данным компании, атаке вируса подверглись лишь несколько пользователей, причём исключительно в Италии.

Также в ходе исследования зловреда были обнаружены несколько шпионских инструментов для Windows, однако применялась ли программа для атаки на эту операционную систему, пока неизвестно.

«Он не атакует сотни тысяч пользователей»

RT поговорил с антивирусным экспертом «Лаборатории Касперского» Виктором Чебышевым, который рассказал некоторые подробности о новом вирусе. По его словам, Skygofree удавалось долгое время оставаться незаметным, поскольку этот шпион-троянец использует недокументированные возможности системы и повышает свои привилегии таким образом, что все его действия «остаются за кадром».

«Он находится почти на уровне системы, и все возможности, которые он реализует, они для пользователя абсолютно прозрачны. То есть пользователь не видит никакой активности, не слышит никаких действий, просто остаётся в неведении», — пояснил Чебышев.

Собеседник RT уточнил, что создать подобную программу очень непросто, поэтому над ней, скорее всего, работала целая команда профессионалов высокого уровня, разбирающихся во всех особенностях операционной системы Android.

По словам антивирусного эксперта, ещё одна особенность вируса, позволившая ему действовать незамеченным, — это узкая направленность, заточенность Skygofree под атаку конкретного пользователя.

«Это шпион, который ориентирован не на массовый сегмент. Он не атакует сотни тысяч пользователей, выжимая из них по чуть-чуть. Это шпионское приложение, которое атакует конкретных людей», — рассказал Чебышев.

«Его создают так, чтобы он был невидим и для жертвы, и для всех остальных вокруг. Плюс у него есть механизмы зачистки следов, которые уничтожают его после того, как он отработал», — добавил эксперт.

Виктор Чебышев: это шпион, который не ориентирован на массовый сегмент

Он уточнил, что целью шпионского вируса стали устройства на платформе Android, поскольку именно эта система позволяет устанавливать приложения из сторонних источников, а не только с официального магазина приложений Google Play. Тем не менее уязвимыми для подобных зловредных программ могут стать не только Android-устройства.

«В других ОС такая возможность отсутствует, все приложения устанавливаются из одного централизованного источника, который модерируется. И вероятность заражения, таким образом, минимальна. Однако она не исключена», — пояснил эксперт.

Собеседник RT добавил, что для создания Skygofree требовались существенные ресурсы — от целого штата разработчиков, досконально знающих ОС, до художников и психологов.

«Это целая команда, можно сказать, организованная преступная группировка. Ресурсы серьёзные», — отметил Чебышев.

Эксперт уточнил, что основной целью раскрытого троянца никогда не была атака на широкие массы людей. Программа рассчитана именно на шпионаж, слежку за конкретным человеком, в устройства которого она «подсаживается». По его словам, спектр применения этой программы может простираться от промышленного шпионажа до слежки за госслужащими.

«Основная задача этого троянца — понимание того, что происходит с жертвой, вокруг неё, что она делает, куда она ходит, с кем разговаривает, с какими документами она взаимодействует... Он умеет снимать видеокамерой, снимать фотографии, записывать разговоры в конкретной ситуации», — рассказал сотрудник «Лаборатории Касперского».

Виктор Чебышев: этот троян следит за конкретными людьми

Антивирусный эксперт уточнил, что сразу после обнаружения вируса компания обеспечила своим клиентам защиту. Говоря об угрозе обычным пользователям по всему миру, Чебышев отметил, что они никогда не были целью зловреда, но призвал не расслабляться.

«Если говорить про масс-рынок, про нас с вами, то атака, скорее всего, нам не грозила с самого начала. Атакуют конкретных лиц. Тем не менее (массовую атаку. — RT) не стоит списывать со счетов: то, что реализовано в этом троянце, может быть растиражировано, оно может быть распространено на огромное число пользователей», — подчеркнул собеседник RT.

Говоря о способах противостояния вирусной угрозе, эксперт призвал всех пользователей в первую очередь не устанавливать приложения из сторонних источников. Кроме того, он посоветовал потребителям обезопасить свои мобильные устройства, установив хорошее защитное решение, которое не позволит пройти по вредоносной ссылке и заблокирует установку вирусного приложения.