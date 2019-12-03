В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

Короткая ссылка
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».

Об этом говорится в письме ведомства, которое адресовано лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

Текст послания опубликован на странице Шумера в Twitter.

В частности, беспокойство у ФБР вызывают «правовые механизмы, позволяющие правительству России получать доступ к данным в пределах страны».

В ведомстве заявляют, что Россия «может получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях».

В июле Шумер в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии предупредил об угрозе для национальной безопасности российского фотоприложения FaceApp.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе c RT это заявление Шумера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить