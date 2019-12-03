В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».

Об этом говорится в письме ведомства, которое адресовано лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

Текст послания опубликован на странице Шумера в Twitter.

В частности, беспокойство у ФБР вызывают «правовые механизмы, позволяющие правительству России получать доступ к данным в пределах страны».

В ведомстве заявляют, что Россия «может получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях».

В июле Шумер в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии предупредил об угрозе для национальной безопасности российского фотоприложения FaceApp.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе c RT это заявление Шумера.