Эксперт объяснил заявление американского сенатора об угрозе FaceApp

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Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе c RT заявление лидера Демократической партии США в сенате Чака Шумера об угрозе для национальной безопасности российского фотоприложения FaceApp.
Эксперт объяснил заявление американского сенатора об угрозе FaceApp
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«Я думаю, это связано с тем, что это приложение стало набирать популярность и представлять конкуренцию для американских транснациональных корпораций и подобного типа приложений. Уже установлен факт, что в куда больших масштабах собирают информацию о пользователях американские IT-компании и IT-гиганты, такие как Facebook, Google, Twitter, и их приложения — тот же самый Instagram», — отметил Блохин.

Он добавил, что под предлогом «российского вмешательства» американские IT-компании желают исключить набирающие популярность другие приложения.

«Эта логика встраивается в мейнстрим американской политики — о вмешательстве русских через IT-сферу, о том, что русские будут пользоваться миллионами данных американцев и как-то влиять. Это всё старая песня», — заключил эксперт.

Ранее лидер Демократической партии США в сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии предупредил об угрозе для национальной безопасности российского фотоприложения FaceApp.

Он призвал ФБР выяснить, «каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или связанных с ним организаций».

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