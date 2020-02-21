Удалить из друзей: почему в США и Евросоюзе заговорили об усилении контроля над соцсетями

Генпрокурор США Уильям Барр задался вопросом о расширении ответственности для онлайн-платформ за пользовательский контент. Сейчас такие компании, как Facebook и Google, не являются с точки зрения закона издателями информации и не могут понести наказание за публикации своих пользователей. В Германии похожая инициатива уже получила поддержку правительства. Если документ будет одобрен парламентом, социальным сетям придётся не только удалять разжигающие ненависть посты, но и сообщать об этом в полицию. По мнению экспертов, подобные меры могут привести к политической цензуре.

Генеральный прокурор США Уильям Барр задался вопросом о расширении ответственности IT-гигантов за контент, который публикуют их пользователи. Такую точку зрения он высказал во время открытого заседания, организованного Министерством юстиции США и посвящённого рассмотрению дальнейшей судьбы статьи 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации».

Темой обсуждения стала норма, освобождающая крупные онлайн-платформы, такие как Facebook и Google, от ответственности за содержание распространяемого их пользователями контента. Согласно действующим положениям закона, социальные сети не могут рассматриваться в качестве издателей или распространителей пользовательской информации. Это в значительной мере освобождает компании от ответственности за публикуемую информацию, за исключением сведений, нарушающих уголовное законодательство и законодательство об интеллектуальной собственности. Такое исключение в своё время было введено властями для поддержки IT-сектора, однако сейчас ставится вопрос о пересмотре этих правил.

Генпрокурор США Уильям Барр

Reuters

© Al Drago

«Технологические компании — уже не аутсайдеры, а титаны. Ввиду изменений, происходящих в технологической сфере, поднимались закономерные вопросы о том, есть ли необходимость в обширном иммунитете, предусмотренном статьёй 230, — по крайней мере в его нынешнем виде», — заявил Барр.

Уильям Барр выразил сомнения в том, что закон «О соблюдении приличий в средствах коммуникации» должен препятствовать предъявлению властями США исков к IT-компаниям в рамках защиты интересов американских граждан.

Схожие инициативы рассматриваются сейчас и в Старом Свете. 19 февраля правительство ФРГ одобрило законопроект, направленный на борьбу с разжиганием ненависти в социальных сетях. Если законопроект будет поддержан парламентом, руководство социальных онлайн-платформ обяжут сообщать в правоохранительные органы о публикациях, содержащих призывы к ненависти. Речь идёт, в частности, об угрозах убийством, изнасилованием или причинением материального ущерба, сообщениях о подготовке террористических атак и тому подобном. Одновременно социальные сети должны удалять соответствующий контент. Кроме того, соцсети должны будут сообщать о случаях выражения одобрения по поводу серьёзных преступлений и антисемитских высказыванияй.

Поиск с пристрастием

По мнению экспертов, в случае введения подобных норм мониторинг соцсетей будет проводиться не людьми, а специальными программными алгоритмами. Как отметил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор РГАИС Антон Серго, только так можно искать что-то в контенте, публикуемом миллиардами пользователей соцсетей.

«Теоретически такая возможность есть. Это может быть автоматизированный мониторинг сообщений на предмет наличия в них определённых слов, которые могут свидетельствовать о разжигании ненависти. Насколько такие проверки будут объективны — вопрос к авторам этих технологий. На втором этапе такой контент может уже вручную проверяться специальными сотрудниками», — отметил эксперт.

Гораздо сложнее обстоит ситуация с критериями верификации контента, особенно если речь идёт о видео- и аудиоформатах, считает политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Марк Цукерберг

Reuters

© Andreas Gebert

«Социальные сети — понятие широкое, а вопрос верификации очень субъективен. Найти реальное основание забанить пользователя сложно. Чтобы верифицировать контент, необходимы общие стандарты того, что можно относить к расизму, например, и по всем другим вопросам тоже», — отметил эксперт в комментарии RT.

Отметим, что инициативы, связанные с ограничениями для соцсетей, рассматриваются сейчас и на общеевропейском уровне. Евросоюз может ввести ограничения против коммуникационных платформ, которые откажутся контролировать контент на предмет ложной информации и разжигания ненависти. Об этом заявил 17 февраля еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам переговоров с основателем компании Facebook Марком Цукербергом.

«Социальные сети, в частности Facebook, безусловно, несут ответственность перед европейскими пользователями, а также перед лицом нашей демократии. Мы много говорили о необходимости серьёзно взяться за работу по обеспечению полного контроля всего объёма их контента», — приводит ТАСС слова Бретона.

По его словам, если социальные сети, действующие в Европе, не начнут бороться со злоупотреблениями, Еврокомиссия будет вынуждена принять более жёсткие ограничительные меры.

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При этом предложения Цукерберга, касающиеся регулирования контента, в Брюсселе отклонили. В руководстве Facebook считают, что должна действовать не национальная, а глобальная политика в сфере регулирования онлайн-контента. IT-компании не могут нести ответственность за размещаемые пользователями материалы, в противном случае возникнет угроза для свободы слова.

Сейчас социальные сети самостоятельно или с помощью партнёров модерируют контент на предмет разжигания ненависти или фейковых новостей. Так, 12 февраля 2020 года стало известно об открытии агентством Reuters специального отдела, который будет проверять достоверность популярных публикаций в Facebook и Instagram. Однако по каким критериям сотрудники будут определять фейки, не сообщается.

Администрация Facebook сотрудничает с внешними партнёрами для фактчекинга новостей с 2016 года. Правда, эта система проверки контента, по мнению экспертов, не является объективной, поскольку отбором «фактчекеров» занимается некоммерческая организация Poynter Institute for Media Studies, существующая на пожертвования крупных доноров.

Эксперты сомневаются в полной беспристрастности партнёров Facebook.

«Например, у того же Reuters есть своя политическая позиция. В любом случае мы можем говорить о субъективных оценках и мнениях», — считает Дмитрий Абзалов.

Инструмент цензуры

Как отметил Абзалов, введение наказаний за распространение фейковых новостей может легко перерасти в обычную политическую цензуру.

«Это опасный инструмент. Кто в современном мире может действительно определить достоверность какой-то новости? Ведь сама верификация проходит обычно не без субъективного уклона. Сейчас просто не существует единого и объективного определения «ненависти» и «фейковости», о которых говорят законодатели разных стран», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Антон Серго.

«Можно предположить, что меры, которые будут приняты в разных странах изначально для борьбы с нетерпимостью и дезинформацией в социальных сетях, могут быстро превратиться в инструмент цензуры и борьбы с инакомыслием», — подытожил эксперт.