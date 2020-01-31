Facebook объявил о мерах по противодействию дезинформации о коронавирусе
- globallookpress.com
«Мы начнём удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям, которые в них поверят», — сообщила компания.
Отмечается, что для этого планируется применять алгоритм фактологической проверки, который поможет выявлять ложные сведения о коронавирусе и ограничивать их тиражирование.
Ранее стало известно, что число скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 213.