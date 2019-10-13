«Попытка цензурировать интернет»: в ЕС призвали усилить борьбу с российской дезинформацией

Западным странам необходимо усовершенствовать своё законодательство для более эффективной борьбы с кампаниями по дезинформации, которые якобы проводит Россия. Об этом говорится в докладе британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House, с текстом которого ознакомился RT. По мнению экспертов, подобные призывы западных аналитиков свидетельствуют о стремлении ЕС и США усилить контроль над собственным информационным пространством, в том числе в интернете. При этом, отмечают политологи, западные страны сами активно используют современные технологии, чтобы повлиять на общественное мнение в иностранных государствах.

Принимаемые сегодня западными странами меры по борьбе с дезинформацией недостаточно эффективны. Такая точка зрения приводится в докладе британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House, с текстом которого ознакомился RT.

Как указывается в документе, чтобы изменить эту ситуацию, в законодательства западных стран необходимо внести ряд изменений, которые позволят более успешно регулировать информационное пространство.

«Дезинформация во многом обусловлена неэффективностью охранительных мер, принимаемых доминирующими цифровыми компаниями. Нужно разработать новую нормативную базу при активном участии прежних исполнителей охранительных функций — журналистов и субъектов регулирования их деятельности», — говорится в докладе.

Кроме того, традиционным СМИ предлагается рассмотреть модель поведения, охарактеризованную в докладе как «стратегическое молчание». В соответствии с ней представителям масс-медиа рекомендуется избегать «вовлечения в замыслы политических субъектов, которые прибегают к скандальным, привлекающим внимание высказываниям на грани с дезинформацией и пропагандой».

Опасность таких нездоровых сенсаций, поясняют авторы доклада, заключается в том, что они могут быть использованы как «средство манипулирования ускоряющимся новостным циклом, которому свойственно реагировать на новые инфоповоды».

Опять Россия



В качестве одного из потенциальных распространителей дезинформации авторы доклада называют Россию. Отмечается, что западным аналитикам якобы удалось установить факт проведения Москвой кампаний по дезинформации в контексте таких тем, как вооружённый конфликт в Сирии, катастрофа рейса MH17 на Украине, президентские выборы 2016 года в США и промежуточное голосование в американский конгресс в 2018 году, а также отравление Сергея и Юлии Скрипаль.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что в Chatham House неслучайно выбрали именно такие примеры.

«Сегодня всё больше людей на Западе начинают понимать, что действия России в Сирии стабилизируют ситуацию, что она не вмешивалась в американские выборы, а также что в вопросе катастрофы MH17 должна быть пересмотрена роль Украины. Безусловно, все эти факторы беспокоят наших западных партнёров, соответственно, после анализа обстановки они решили пойти путём цензуры информационных потоков», — пояснил Мухин.

В докладе указывается, что попытки повлиять на западное общественное мнение предпринимаются также Ираном, Китаем и КНДР, но главная угроза всё равно исходит от Москвы.

«Россия остаётся главным источником дезинформации, поступающей в Европу. США и Европейский парламент выяснили, что дезинформация применяется и другими государственными субъектами, такими как Иран, Китай и Северная Корея», — говорится в документе.

В докладе отмечается, что для противодействия подобным кампаниям в таких странах ЕС, как Чешская Республика, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия, Швеция, Испания и ряде других, были организованы специальные службы и приняты законы и регуляторные акты, расширяющие полномочия правительств и органов власти в сфере контроля над информационным пространством.

Также эксперты из Chatham House указали на активную роль в этом вопросе НКО, действующих при поддержке правительства, которые организуют мониторинговые службы и сайты, занимающиеся проверкой публикуемой в СМИ информации.

Напомним, в октябре в Европарламенте (ЕП) была представлена резолюция, в которой также звучал призыв разработать эффективную стратегию борьбы с якобы существующей российской дезинформацией.

«Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды... и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», — говорилось в документе, с текстом которого ознакомился RT.

При этом в ЕП ссылаются на данные «нескольких расследований» о якобы имевших место российских «кампаниях влияния». При этом примеры таких акций не приводятся.

Сетевая угроза

В докладе отмечается, что конгресс США решил пойти другим путём, усилив контроль за социальными сетями. Это обусловлено тем, что, согласно данным исследовательского центра Pew Research, 49% взрослых американцев получают новости и делятся ими между собой именно через социальные сети.

Reuters

© Dado Ruvic

Американские парламентарии опасаются, пишут авторы документа, что «крайнее разделение по партийному признаку», которому подвержены граждане США, может быть использовано Россией.

В связи с этим сенатский комитет по разведке в 2018 году проводил слушания с участием высокопоставленных руководителей таких компаний, как Facebook, Twitter и Google. С января 2019 года три комитета конгресса инициировали проверки деятельности интернет-гигантов, чтобы выяснить, как их деятельность влияет на американских граждан, указывается в докладе.

На фоне этого сенат США 8 октября вновь обвинил Москву во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, выпустив посвящённый этому доклад под названием Russia’s Use of Social Media («Использование социальных медиа Россией»). В нём говорилось, что Россия, «наводняя социальные сети фальсификациями, теориями заговора и троллингом, а также спекулируя на существующих разногласиях», якобы пыталась посеять у американских граждан недоверие к демократическим институтам и друг к другу.

Россия неоднократно заявляла, что отвергает подобные обвинения со стороны Вашингтона, не имеющие под собой доказательств, а их авторы преследуют внутриполитические цели.

«Цензурировать интернет»

В докладе Королевского института международных отношений Chatham House отмечается, что для борьбы с дезинформацией США и Евросоюзу требуется объединить усилия по контролю за информационным пространством, а также мотивировать традиционные СМИ и социальные сети тщательно отсеивать поступающие к ним новостные сообщения.

AFP

© JACK GUEZ

«Дезинформация угрожает демократии по обе стороны Атлантики. Слишком долго посредники в сфере цифровых услуг проявляли безучастность, свойственную монополистам, удалённым от регионов, которые принимают на себя всю тяжесть последствий от их деятельности. Именно поэтому ЕС и США как союзники, представляющие демократические ценности и обладающие технологическим опытом, обязаны объединить усилия и возглавить обсуждение этой проблемы», — заключает доклад.

Политолог Михаил Синельников-Оришак в разговоре с RT отметил, что Соединённые Штаты не особенно нуждаются в советах со стороны европейских аналитиков из Chatham House, так как уже достаточно хорошо контролируют своё информационное пространство.

«США сами прекрасно используют эти технологии для навязывания своей картины мира. Против их гигантов СМИ и Интернета мало кто осмеливается возражать. А если им будут отвечать их же оружием, включая работу в социальных сетях, они будут возмущаться, так как альтернативные точки зрения попросту не укладываются в их картину мира», — пояснил политолог.

В свою очередь, Алексей Мухин считает, что появление таких аналитических материалов говорит о том, что в ближайшее время социальные сети могут ужесточить политику в отношении пользователей, мнения которых не совпадают с позицией западного политического истеблишмента.

«Речь идёт, прежде всего, о попытке цензурировать интернет и установить контроль над информационными потоками, потому что официальная западная пропаганда явно не справляется со своими функциями», — отметил эксперт.