Захарова на конференции RT MEDIA TALK указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, обратив внимание на двойные стандарты Запада в борьбе с дезинформацией.

«Понимаете, невозможно проводить, в частности, форум о верификации правды, отсеивании фейковых новостей и защиты журналистики в Лондоне, когда там же арестован Джулиан Ассанж, который произвёл революцию в сфере освещения международных отношений и в предоставлении аудитории настоящей правды о событиях, которые перевернули судьбы миллионов людей», — сказала она.

По её словам, страны, которые заявляют, что новые технологии обрушат пропагандистские машины, как раз являются пропагандистами.

«Есть такое русское выражение «это не жениться». Нельзя требовать честности, правды, открытости, проводить мировой форум, делать это под эгидой Форин Офис Британии — и при этом накануне арестовывать и бросать за решётку журналиста, который и так много лет находится в заложниках британского правительства», — отметила Захарова.

Ранее дипломат назвала историю вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов.

Мария Захарова приняла участие в сессии «Четвёртая власть: роль СМИ в международных конфликтах».

Конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT, проходит в московском «Согласие HALL». В частности, эксперты обсуждают риски военных корреспондентов, особенности освещения СМИ протестов, а также проблему фейковых новостей.