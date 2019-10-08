Инструкция для союзников: в США дали Еврокомиссии рекомендации по выстраиванию отношений с Россией

Эксперты американского аналитического центра «Атлантический совет»* подготовили документ, посвящённый ключевым вызовам, которые будут стоять перед новым составом Еврокомиссии. В тексте документа, с которым ознакомился RT, в особый раздел собраны рекомендации по выстраиванию отношений между ЕС и Россией. В частности, аналитики советуют придерживаться прежнего курса, а именно препятствовать строительству «Северного потока — 2», бороться с «дезинформацией» и помогать Украине противостоять «российской агрессии». В качестве примера образцового взаимодействия с Москвой Атлантический совет приводит поведение властей Польши. По мнению политологов, в Вашингтоне пытаются лоббировать в Европе собственные интересы, не считаясь с нуждами своих европейских союзников.

Меньше чем через месяц, 1 ноября, к работе должен приступить новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В преддверии этого события американский аналитический центр «Атлантический совет» подготовил документ, посвящённый основным аспектам трансатлантической повестки дня. Именно этим вопросам и существующим вызовам, по мнению экспертов совета, новой Еврокомиссии надлежит уделить особое внимание во время своей работы.

Отдельная глава в документе, с текстом которого ознакомился RT, посвящена отношениям с Россией. Её автором является американский дипломат Дэниел Фрид, прослуживший в Госдепартаменте около 40 лет и, в частности, курировавший вопросы отношений со странами Европы и Евразии. По его словам, в последние годы ЕС проделал неплохую работу, «отвечая на вызов путинской России», особенно с учётом различных позиций государств Евросоюза и «неопределённой позиции США в отношении России при президенте Трампе».

«А ведь это действительно серьёзный вызов, — пишет Фрид. — Путинский режим в своей поздней стадии — это пагубное сочетание агрессии, включающей вооружённое нападение на Украину, покушение на убийство с применением нервно-паралитического газа в Великобритании, и ведения дезинформационных кампаний против многих государств — членов ЕС».

Стоит отметить, что ряд западных политиков и часть экспертного сообщества продолжают обвинять Россию в причастности к упомянутым событиям, однако никаких доказательств пока так и не было предоставлено.

Эксперт Атлантического совета отмечает, что текущий курс Брюсселя по отношению к Москве предполагает достижение полной имплементации Минских соглашений, установление более тесных связей с государствами — бывшими республиками СССР, повышение «устойчивости ЕС к российским угрозам» и избирательное сотрудничество с Россией, в частности в сфере борьбы с терроризмом. Такой подход аналитик называет «разумным» и рекомендует в дальнейшем придерживаться его.

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Напомним, что избранная новым главой Еврокомиссии экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен ранее отмечала, что с Россией следует разговаривать «с позиции силы», а с Соединёнными Штатами сохранять близкие, дружественные отношения.

Как пояснил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, в Вашингтоне воспринимают Москву как серьёзного соперника. Чтобы её сдерживать, Соединённые Штаты разработали интерпретацию образа России как агрессивного государства, и теперь эта модель навязывается союзникам.

«Модель состоит из предположения, что Россия якобы способна на всё, от неё можно ожидать любых преступлений, агрессий. Затем эту схему подгоняют под любые события в мире и заявляют, что России нужно опасаться, её необходимо сдерживать и союзники должны делать тоже самое. Никто не ищет реальных доказательств, а сразу обвиняют Россию. Такую модель предлагают и Европе», — сказал Почта.

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Yves Herman

Инструктаж для союзников

Эксперт Атлантического совета также пишет, что европейские лидеры должны сотрудничать с новыми украинскими властями и Соединёнными Штатами по вопросам реализации Минских соглашений, а также подготовиться к усилению антироссийских санкций, если Кремль не будет «добросовестно работать» в этом направлении.

«Поддержка Украины должна осуществляться в рамках совместного проекта ЕС и США. Если развитие Украины пойдёт по успешному пути, который прошли посткоммунистические страны Центральной Европы и Балтии поколение назад, то это станет огромным достижением для Украины и трансатлантического сообщества, а также ударом по путинизму», — отметил Фрид.

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Американские аналитики продолжают придерживаться выбранной линии и игнорировать то, что Россия была и остаётся гарантом, а не одной из сторон Минских соглашений. Однако, как отмечал российский лидер Владимир Путин, Москва просто не может выполнить действия, которые входят в сферу ответственности Киева.

«Нельзя всё время требовать от России исполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит Минским соглашениям», — сказал Путин.

Возвращаясь к докладу Атлантического совета, Дэниел Фрид предлагает новому составу Еврокомиссии бороться с «российской дезинформацией», расширять программы «развития общества» в России и принять необходимые меры в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Автор документа уверен, что этот проект увеличивает зависимость Европы от российского газа и якобы помогает Москве внести раскол в ЕС.

По мнению аналитика, если Еврокомиссии не удастся убедить Германию отказаться от «Северного потока — 2», ей следует склонить Берлин к наращиванию усилий по минимизации рисков для стран Центральной Европы, которые могут понести убытки из-за газопровода.

«Такое содействие может включать дальнейшее увеличение инвестиций в строительство объектов и трубопроводов СПГ с целью смягчения последствий зависимости от российского газа», — пишет Фрид.

Он отмечает, что американским властям стоит работать с Еврокомиссией, чтобы дискредитировать проект. В свою очередь, Евросоюз должен помочь Украине «освободиться» от российского газа и справиться с финансовыми последствиями прекращения транзита газа, уверен аналитик.

Политика эгоизма

Таким образом, автор документа фактически признаёт, что отказываться от российского газа и его транзита невыгодно, и предлагает переложить издержки на Брюссель, считает доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин, директор Центра европейской информации.

«Потери для украинского бюджета приличные. Кто-то должен их компенсировать. И, по мнению США, это Евросоюз — ведь это он будет получать газ в обход Украины. Складывается впечатление, будто они больше переживают за Киев, чем за коммерческие договорённости», — сказал он.

По мнению Топорнина, Соединённые Штаты также пытаются расчистить европейский рынок для своего сжиженного газа. Однако методы честной конкуренции здесь неэффективны — сложно соперничать с поставщиком, цены которого гораздо ниже.

«Наступило отрезвление в Париже и Берлине. Там прекрасно понимают, что США проталкивают свои национальные интересы и в большинстве случаев они не стыкуются с европейскими, в том числе и по поводу Москвы. Россия — крупный экономический партнёр ЕС, его не хотят потерять», — отметил Топорнин.

В свою очередь, политолог Юрий Почта подчеркнул, что США ведут эгоистичную политику, а стремление Вашингтона запретить Европе покупать российский газ и навязывание своего СПГ уже становится анекдотом.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

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«Всего наихудшего»

Направлять Евросоюз в отношениях с Россией могла бы Польша, имеющая соответствующий опыт, уверены в «Атлантическом совете». Однако этому мешают периодические конфликты Варшавы с руководством ЕС.

«Польша обладает большим опытом выработки стратегий в отношении России, однако её периодические ссоры с ЕС и порой натянутые отношения с Германией отчасти лишают её возможности взять на себя, казалось бы, закономерную в этом контексте роль лидера», — отмечается в документе.

Напомним, что польские власти регулярно заявляют о «российской угрозе» и выступают против «Северного потока — 2». В частности, в конце сентября возможные пути прекращения проекта газопровода обсуждали президент Польши Анджей Дуда и лидер США Дональд Трамп.

Варшава также последовательно двигается в сторону наращивания военного контингента США на территории страны и выступает за размещение в Польше постоянной американской базы.

В то же время у Брюсселя имеется ряд претензий к Польше. Например, ЕС не устраивает польская судебная реформа, которая, как считают европейские власти, подрывает независимость института судей. Кроме того, Польша отказалась расселять у себя беженцев по квотам ЕС, а также потребовала от Германии выплаты репараций за нанесённый нацистами ущерб во время Второй мировой войны.

«Польша — крайне неудачный пример радикальной русофобии. Часть польских политиков испытывают патологическую подозрительность по отношению к России. Страной руководит партия, которая сделала своей идеологией ненависть к РФ. Отсюда ясно, почему для США Варшава стала замечательным союзником», — констатировал Юрий Почта.

По его словам, использование Польши в качестве образца отношений с Россией попросту означает разжигание вражды и дестабилизацию европейского пространства. «Это значит, что американские советники желают всего наихудшего для Европы», — отметил собеседник RT.

Между тем в ряде европейских стран демонстрируют желание улучшить отношения с Москвой. Так, в начале октября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ранее о необходимости сотрудничества с Россией неоднократно говорил глава германского МИД Хайко Маас.

«Только если мы будем сотрудничать, мы достигнем устойчивого мира в Европе», — сказал дипломат в преддверии пленарного заседания российско-германского форума «Петербургский диалог».

За налаживание контактов с Москвой также выступают политики ряда других европейских стран. В свою очередь, российская сторона подчёркивает свою заинтересованность в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом.

«Мы открыты по-прежнему для строительства того самого давно обещанного, давно провозглашённого в качестве цели общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. А в более широком плане видим перспективу формирования большого евразийского партнёрства», — отмечал глава российского МИД Сергей Лавров.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.