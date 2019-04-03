ЕК запускает новую процедуру против Польши из-за судебной реформы

Еврокомиссия уведомила Польшу о запуске новой процедуры в отношении страны из-за претензий к судебной реформе, сообщает пресс-служба ЕК.

Как отмечается, Варшаве направлено официальное уведомление, на которое она должна ответить в течение двух месяцев.

В Брюсселе считают, что новый дисциплинарный режим для польских судей подрывает их независимость, не предоставляя им необходимых гарантий защиты от политического контроля, как того требует Суд ЕС.

В декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

В октябре 2018 года Европейский суд юстиции обязал страну приостановить судебную реформу.