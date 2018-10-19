Европейский суд обязал Польшу приостановить судебную реформу

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Европейский суд юстиции принял постановление о том, что власти Польши должны приостановить действие законов, которые предусматривают снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда.
Европейский суд обязал Польшу приостановить судебную реформу
  • © Sojka Libor/CTK
  • globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован на сайте Европейского суда.

«Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда», — говорится в постановлении.

В сентябре Еврокомиссия приняла решение подать иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в стране судебной реформы.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил решение ЕК подать в суд на Польшу.

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