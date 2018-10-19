Европейский суд обязал Польшу приостановить судебную реформу

Европейский суд юстиции принял постановление о том, что власти Польши должны приостановить действие законов, которые предусматривают снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда.

Соответствующий документ опубликован на сайте Европейского суда.

«Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда», — говорится в постановлении.

В сентябре Еврокомиссия приняла решение подать иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в стране судебной реформы.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил решение ЕК подать в суд на Польшу.