Европейский суд обязал Польшу приостановить судебную реформу
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Соответствующий документ опубликован на сайте Европейского суда.
«Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда», — говорится в постановлении.
В сентябре Еврокомиссия приняла решение подать иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в стране судебной реформы.
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил решение ЕК подать в суд на Польшу.