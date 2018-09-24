ЕК подала в суд на Польшу
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- globallookpress.com
Как отмечается, решение принято из-за «подрыва принципа независимости судебных органов» после принятия Варшавой нового закона «О Верховном суде».
ЕК просит суд принять временные меры до тех пор, пока он не вынесет решения по делу, и подчёркивает, что польский закон несовместим с законодательством ЕС.
1 марта Европарламент поддержал запуск санкционной процедуры в отношении Польши за нарушения европейских принципов в национальной судебной реформе.