ЕК подала в суд на Польшу

Короткая ссылка
Еврокомиссия приняла решение подать иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в стране судебной реформы. Об этом говорится в заявлении ЕК.
ЕК подала в суд на Польшу
  • © Wiktor Dabkowski
  • globallookpress.com

Как отмечается, решение принято из-за «подрыва принципа независимости судебных органов» после принятия Варшавой нового закона «О Верховном суде». 

ЕК просит суд принять временные меры до тех пор, пока он не вынесет решения по делу, и подчёркивает, что польский закон несовместим с законодательством ЕС.

1 марта Европарламент поддержал запуск санкционной процедуры в отношении Польши за нарушения европейских принципов в национальной судебной реформе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить