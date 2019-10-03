Сети для «агентов»: американские СМИ рассказали о кампании ФБР по вербовке «российских шпионов» через Facebook

Американские СМИ сообщили, что Федеральное бюро расследований якобы запустило рекламную кампанию в соцсети Facebook, направленную на «российских шпионов». По словам журналистов, ФБР призывает «агентов» задуматься «о будущем» и сотрудничать с властями США. При этом частично объявления написаны на русском языке, некоторые — с ошибками. Эксперты не исключают, что спецслужба действительно могла запустить такую акцию, но с совершенно иной целью — напомнить о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. После того как спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл доказательств связей Дональда Трампа с Москвой, интерес американцев к этой теме заметно упал.

Американский телеканал CNN сообщил, что ФБР якобы ведёт рекламную кампанию в Facebook, которая направлена на «российских шпионов» и призвана убедить «агентов изменить присяге и сотрудничать с американскими властями».

По данным телеканала, рекламные объявления ведомства появляются в социальной сети и сопровождаются изображениями с подписями на русском языке. При этом, по словам журналистов, на одной из фотографий они заметили, что фраза была написана с орфографическими ошибками и опечатками. В текстовой части этих сообщений на английском языке Федеральное бюро расследований предлагало поделиться информацией, «которая может помочь» разведслужбе.

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«Мы видели некоторые из этих рекламных объявлений, они весьма мотивирующие, там есть текст на русском, и показывают их для тех, кто находится в районе Вашингтона. В объявлениях написано: «подумай о своей семье», «подумай о своём будущем», «подумай о том, чтобы встать на нашу сторону». Также там есть информация о том, как можно связаться с вашингтонским ФБР», — сообщает корреспондент CNN Дони О’Салливан.

Журналисты использовали инструмент Facebook, который помогает увидеть, с каких страниц ведутся рекламные кампании. В данном случае речь идёт об официальной странице ФБР в соцсети. В материале отмечается, что этот инструмент появился отчасти из-за того, что в 2016 году Россия якобы размещала на платформе рекламу, чтобы «повлиять» на президентские выборы в США.

В ФБР отказались комментировать информацию о рекламной кампании, однако заявили, что российская разведка «представляет угрозу для безопасности США и их союзников» и ФБР «продолжит адаптировать свои методы расследований и пропаганды для противостояния этой угрозе».

«Для сбора информации ФБР прибегает к разнообразным средствам, в том числе использует источники. ФБР будет пользоваться всеми доступными законными средствами для поиска людей, обладающих информацией, которая может быть использована для защиты Соединённых Штатов от угроз национальной безопасности», — заявил CNN специальный агент, руководитель подразделения контрразведки полевого отделения ФБР в Вашингтоне Алан Колер — младший.

Рекламные сообщения ФБР в Facebook

Facebook

«Охота на ведьм»

Однако, как отмечают эксперты, рекламная кампания ФБР (если она действительно существует) на самом деле имеет другие цели. Член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков считает, что эта инициатива направлена скорее на внутреннего потребителя, а не на «российских шпионов».

«Бюро стремится сформировать у американцев русофобию, которая так нужна демократам. Ведь сейчас эта политическая сила испытывает проблемы с определением линии, способной привлечь электорат и сплотить партию. Кроме того, сеть Facebook всегда наигрывала очки демократам и была на их стороне», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

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Однако, по словам Судакова, таким образом ФБР точно «не сможет никого переманить».

«Это звучит скорее смешно и забавно — так система не работает. Однако подобными рекламными сообщениями ведомство хочет показать рядовым жителям США, что российских шпионов очень много, русский след действительно имел место, а Трамп — лжец и пособник всевозможных тёмных российских сил», — заявил аналитик.

Судаков не исключил, что ФБР и правда проводит подобную кампанию, напомнив, что у главы Белого дома серьёзный конфликт с бюро.

«Трамп до сих пор не победил своих противников в Федеральном бюро расследований, которые борются за то, чтобы действующего президента США не переизбрали на второй срок. Они понимают, что в таком случае могут потерять свои места. Ведь Трамп может провести тотальную чистку разведслужб, отправив каждого второго в отставку», — констатировал эксперт.

Подобное мнение разделяет и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, если ФБР действительно проводит рекламную кампанию, призванную якобы «перевербовать российских шпионов», то её цель — поддерживать во внутриполитическом дискурсе миф о российской угрозе.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

«Это охота на ведьм, но под новым соусом. Федеральное бюро разведки таким образом оживляет российскую тему, поскольку после двухгодичного расследования Мюллера и его доклада она стала сходить на нет, а различные обвинения в адрес Трампа в том, что он фашист, популист и сексист, не могут заполнить этот дискурс», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По мнению Константина Блохина, подобная инициатива ФБР может быть направлена прежде всего на молодое поколение, которое всё свободное время проводит в социальных сетях.

«Подогреть интерес к России»

Стимулируя агрессию против России, Вашингтон пытается консолидировать «западное расколотое общество», отмечает Константин Блохин.

«На Западе разногласия существуют не только между Европой и США, но и внутри самих Соединённых Штатов. Поэтому «демократии» нужен общий враг, чтобы люди думали о надуманной русской угрозе и забыли о насущных проблемах», — заявил аналитик.

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Блохин напомнил, что ранее американские спецслужбы использовали самые разные, в том числе и весьма жёсткие, методы, чтобы добыть «нужную информацию».

«На допросах использовали даже различные наркотические средства. Однако сейчас эти способы ещё более разнообразные. Задача американских спецслужб — выиграть информационную войну. И в ход пойдут все возможные инструменты, включая СМИ и интернет, способные распространять фейковые новости, а также компьютерные игры и кинематограф», — пояснил эксперт.

По мнению Сергея Судакова, ФБР вполне могло запустить кампанию «для российских шпионов». Эксперт считает подобный шаг провокацией, но отмечает, что такого рода инициатив будет много.

«Не исключено, что бюро станет искать людей, которые будут дискредитировать Россию. Тут может пойти в ход даже подделка паспортов и удостоверений. За деньги ФБР может найти лиц, способных сыграть любых агентов. Также ведомство вполне может собирать слухи, распечатывать их и ставить грифы «совершенно секретно», а потом выдвигать эти материалы уже как серьёзное обвинение», — предположил аналитик.

Сотрудники ФБР за работой в офисе

AFP

© Jessica McGowan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как отмечает Судаков, ФБР продолжает попытки дискредитировать Россию, чтобы продемонстрировать эффективность своей деятельности.

«Ведомство стремится подогреть интерес к России. А этого можно добиться созданием мега-скандалов... Ведь нужно же каким-то образом объяснить американским налогоплательщикам, за что они платят деньги», — отметил аналитик.

Судаков подчеркнул, что такая ситуация крайне опасна для России.

«Столкновения демократов с республиканцами, которых добивается ФБР, невыгодны Москве, поскольку способны привести к дестабилизации политического строя в США. А в этом случае появится серьёзная угроза, что к власти придут ещё более убеждённые русофобы, способные поделиться ядерным оружием со своими коллегами по НАТО, расположенными вблизи российских границ», — заключил аналитик.