Невидимая рука: в конгрессе США заподозрили Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что к скандалу вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского якобы «приложила руку Россия». При этом она ограничилась этим утверждением и не привела никаких фактов, подтверждающих такую позицию. Ранее в США начали процедуру импичмента президента, поводом для которой стало содержание беседы Трампа с президентом Украины. Как утверждают противники главы Белого дома, в этом разговоре он якобы попытался оказать давление на Киев с целью обеспечить себе преимущество на президентских выборах в 2020 году. Эксперты считают, что упоминание России призвано отвлечь внимание от несостоятельности новых претензий к Трампу.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия якобы может быть причастна к скандалу вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Неправильно, когда иностранное правительство вмешивается в наши выборы, а мы видим, что президент Соединённых Штатов просил именно об этом... Кстати, я думаю, Россия приложила к этому руку», — сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC, комментируя обвинения в адрес Трампа. Она ограничилась этим утверждением и не сообщила никаких других деталей.

Напомним, 25 сентября в Соединённых Штатах официально опубликовали расшифровку беседы лидеров США и Украины. В ней Зеленский пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции в Вашингтоне 27 сентября 2019 года

© Mandel Ngan / AFP

Напомним, Хантер Байден в 2014 году вошёл в совет директоров фирмы Burisma, которая является одной из крупнейших украинских частных газовых компаний. По информации американских СМИ, на Украине Байдена-младшего подозревали в получении взяток от руководства Burisma. Сообщалось, что генпрокурор Украины Виктор Шокин планировал вызвать Хантера Байдена на допрос по факту злоупотреблений в Burisma, однако в 2016 году Шокина сняли с должности. Позднее Джо Байден говорил, что настоял на решении в отношении генпрокурора.

Отметим, что Байден-старший претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. С учётом этих обстоятельств действия Трампа пытаются представить как попытку обеспечить нынешнему руководству Белого дома повторное избрание в 2020 году.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «причастности» России к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала дипломат в Facebook.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал предположение, что позицию Трампа по Украине в США могли посчитать неверной.

«Как известно, они (США. — RT) пытались на Украине реализовать свою стандартную схему выкачивания средств, что они делают во всех странах, где им удаётся установить проамериканский режим. Трамп решил этому воспротивиться, чем нарушил неписаное правило и практику поведения США на всех подконтрольных им территориях», — объяснил парламентарий в беседе с RT.

Обвинение России, по словам Морозова, можно связать с попыткой заинтересованных лиц отвлечь внимание от главного фигуранта скандала.

«Вся та шумиха, которая поднялась из-за этого разговора, связана с тем, что американская общественность пытается отвлечь внимание... от действительно важного эпизода участия семьи Байденов в коррупционных схемах на Украине», — считает депутат.

Он не исключил, что в США могут инициировать расследование причастности России к данному конфликту.

«Очень хороший разговор с новым президентом Украины»

Отметим, что содержание беседы Трампа и Зеленского стало поводом для запуска формальной процедуры импичмента. Пелоси и демократы в конгрессе утверждают, что американский президент оказывал давление на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

В новом интервью она заявила, что намерена ограничить процедуру импичмента только текущим скандалом вокруг беседы Трампа и Зеленского.

«Я полагаю, что нам следует сосредоточиться, поскольку общественность встревожена тем, что президент США воспользовался средствами налогоплательщиков, чтобы шантажировать лидера другой страны ради собственной политической выгоды», — сказала Пелоси.

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Журналисты спросили её о вероятности окончания процедуры импичмента до конца текущего года. Она ответила, что демократы в этом направлении намерены «продвигаться целенаправленно и оперативно, но без спешки».

Трамп заявил, что сам санкционировал публикацию стенограммы своего разговора с Зеленским, который он назвал «достойным».

«Я провёл простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше или достойнее, а работающие в команде фейковые СМИ и демократы обманным путем представили его в плохом свете», — написал Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что разговор «не был плохим, он был законным и очень хорошим».

Отметим, что со стенограммой беседы двух лидеров ознакомился американский Минюст. В ведомстве заявили, что не увидели в ней нарушений закона.

«Управление по уголовным делам министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются», — приводит ТАСС заявление руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек.

В России интерес американских демократов к телефонному диалогу двух президентов назвали попыткой выставить США на посмешище. Об этом заявила Мария Захарова после ознакомления с содержанием беседы двух президентов.

«Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своего президента. Это такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси», — написала Захарова в Facebook.

Говоря о формальной процедуре импичмента, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко допустил, что упоминание России в этом контексте появилось из-за несостоятельности самого расследования.

«Из этой ситуации как-то надо выруливать, поэтому прибегают к традиционному методу — к упоминанию российской (угрозы. — RT). Поэтому они обратились к идее того, что Россия якобы к этому причастна. Понятно, что ничего нет, но перевести стрелку можно. Вроде бы теперь расследовать надо то, что уже двадцать раз расследовали, то поле, где ничего нет. Мюллер по этому поводу уже высказывался», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он связал события вокруг беседы Трампа и Зеленского с предстоящими выборами в США.

«США вступают в новый электоральный цикл, и Пелоси, которая представляет Демпартию, конечно, хочет обеспечить условия для кандидата Демократической партии», — заключил эксперт.