Захарова оценила слушания конгресса о разговоре Трампа и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слушания в конгрессе США по ситуации с телефонным разговором американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

По её словам, «на всех американских каналах круглосуточное шоу». Захарова добавила, что в связи с этой ситуацией в США «все всех подозревают и обвиняют».

«Потом переключились на разговор Трампа и Зеленского. Затем сосредоточились на анализе твитов президента США. И это дебаты в комитете по разведке конгресса! Казалось бы, серьёзные люди. Но это только казалось», — написала она в Facebook.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. Во время разговора Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла стенограмму поводом для импичмента Трампа.