Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского
  • © globallookpress.com / Reuters

«Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Это такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси», — написала Захарова в Facebook.

По её словам, получается, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж — «это практически герой США», так как он показал обществу «не один, а тысячи материалов аналогичного характера».

«Теперь ждём продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнёрами по НАТО, друг с другом», — сказала представитель МИД, отметив, что тогда можно посмотреть, кто и как нарушал закон, «о чём с дрожью в голосе» говорила Нэнси Пелоси.

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Перед этим Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. 

По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на украинского коллегу Владимира Зеленского.

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