Пенс призвал к бдительности из-за «вмешательства» России в выборы

Вице-президент США Майк Пенс в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой призвал европейские страны к бдительности из-за «стремления» России оказывать «влияние» на выборы по всему миру.

«С её (России. — RT) желанием вмешиваться в выборы в Европе и по всему миру нам пора быть бдительными относительно намерений и действий, предпринимаемых Россией», — приводит заявление Пенса Reuters.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер сообщил о мерах против вмешательства в выборы через соцсети.

В июле в ФБР заявили о попытках России «вмешиваться» в американские избирательные процессы.

МИД России назвал подобные обвинения безосновательными.