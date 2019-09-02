Пенс призвал к бдительности из-за «вмешательства» России в выборы

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Вице-президент США Майк Пенс в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой призвал европейские страны к бдительности из-за «стремления» России оказывать «влияние» на выборы по всему миру.
Пенс призвал к бдительности из-за «вмешательства» России в выборы
  • Reuters

«С её (России. — RT) желанием вмешиваться в выборы в Европе и по всему миру нам пора быть бдительными относительно намерений и действий, предпринимаемых Россией», — приводит заявление Пенса Reuters.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер сообщил о мерах против вмешательства в выборы через соцсети.

В июле в ФБР заявили о попытках России «вмешиваться» в американские избирательные процессы.

МИД России назвал подобные обвинения безосновательными.

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