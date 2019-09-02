Пенс призвал к бдительности из-за «вмешательства» России в выборы
- Reuters
«С её (России. — RT) желанием вмешиваться в выборы в Европе и по всему миру нам пора быть бдительными относительно намерений и действий, предпринимаемых Россией», — приводит заявление Пенса Reuters.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер сообщил о мерах против вмешательства в выборы через соцсети.
В июле в ФБР заявили о попытках России «вмешиваться» в американские избирательные процессы.
МИД России назвал подобные обвинения безосновательными.