Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
- Reuters
«Мы предпринимаем ряд шагов для повышения безопасности наших выборов и принимаем меры против тех, кто пытается проводить операции по оказанию влияния в Соединённых Штатах, используя платформы соцсетей», — цитирует Стрейера РИА Новости.
По его словам, идёт очень серьёзная работа.
Дипломат также проинформировал, что местным органам власти штатов выделили гранты, чтобы помочь им защитить их избирательную инфраструктуру.
В июле директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает пытаться «вмешиваться» в выборы в США.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.