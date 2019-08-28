Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети

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Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
  • Reuters

«Мы предпринимаем ряд шагов для повышения безопасности наших выборов и принимаем меры против тех, кто пытается проводить операции по оказанию влияния в Соединённых Штатах, используя платформы соцсетей», — цитирует Стрейера РИА Новости.

По его словам, идёт очень серьёзная работа.

Дипломат также проинформировал, что местным органам власти штатов выделили гранты, чтобы помочь им защитить их избирательную инфраструктуру.

В июле директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает пытаться «вмешиваться» в выборы в США.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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