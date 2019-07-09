Тотальный контроль: ФБР и иммиграционные службы незаконно использовали личные данные граждан США

Сотрудники Федерального бюро расследований и иммиграционных служб США незаконно получали доступ к личным данным американцев, сообщили СМИ со ссылкой на исследование Джорджтаунского университета. В своей работе они обращались к базам Департамента транспортных средств, в которых содержатся фотографии рядовых граждан Соединённых Штатов. Большинство из них никогда не обвинялись в совершении преступлений и не давали согласия на использование своих данных. Подобные действия правоохранителей — это прямое нарушение американского законодательства и прав обычных граждан, считают эксперты. По их мнению, сегодня спецслужбы США всегда при необходимости смогут найти повод, чтобы «вторгнуться в личную жизнь» рядового американца.

Федеральное бюро расследований, а также Бюро иммиграции и таможенного контроля США незаконно получали доступ к личной информации рядовых американцев. Об этом со ссылкой на исследование Джорджтаунского университета сообщила газета The Washington Post. По данным издания, ведомства использовали базы данных Департамента транспортных средств для «беспрецедентного наблюдения».

«Доступ правоохранительным органам к базам данных штатов» — в частности базам департаментов автотранспорта — «часто предоставляется без огласки и без согласия граждан», — заявил председатель надзорного комитета палаты представителей Элайджа Каммингс.

Отмечается, что эти базы данных содержат фотографии жителей США, подавляющая часть которых никогда не обвинялась в совершении преступлений. При этом ни конгресс, ни законодательные органы штатов не разрешали спецслужбам и иммиграционным ведомствам использовать информацию такого рода. Издание отмечает, что граждане, получавшие водительские права, не давали согласие на использование своих личных данных.

«Никто из людей, получая или продлевая водительское удостоверение, не подписывал какого-либо согласия на то, чтобы его данные и фотографию запросто передавали Федеральному бюро расследований. И никто из избранных должностных лиц за такое не голосовал», — цитирует издание конгрессмена Джима Джордана, старшего республиканца в надзорном комитете палаты представителей.

Американские правозащитники, в свою очередь, заявляют, что несовершенство системы распознавания лиц создаёт повышенную опасность того, что произойдёт ошибка идентификации и арестуют не того человека. Уточняется также, что работа программного обеспечения зависит от ряда факторов, в частности, освещения лица субъекта. Кроме того, по мнению специалистов, технология даёт сбой при идентификации лиц с тёмной кожей.

«В действительности это система по схеме «вначале слежка — разрешение потом», — отмечает старший юрисконсульт «Проекта по надзору над правительством» Джейк Лаперрюк. — Об этом думают как о чём-то из отдалённого будущего, но такой поиск (с распознаванием лиц. — RT) очень часто проводится и сегодня. Одно ФБР ежемесячно проводит четыре тысячи таких поисков, зачастую через департаменты автотранспорта штатов».

Председатель надзорного комитета палаты представителей Элайджа Каммингс

AFP

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Материалы, включающие тысячи электронных писем и официальных документов федеральных ведомств, а также штатов Юта, Вермонт и Вашингтон, показывают, насколько легко федеральному следователю пользоваться базой данных департамента автотранспорта отдельного штата, отмечают журналисты WP. В некоторых случаях поиск по фотографиям водителей производился по федеральному запросу или ордеру суда, но зачастую всё ограничивалось электронным письмом сотруднику департамента с приложением «фото из дела» подозреваемого. После этого сотрудник проводил поиск по базе водительских удостоверений и предоставлял информацию о «возможных совпадениях».

«Эксплуатировать демократию»

Подобные действия правоохранителей — это прямое нарушение американского законодательства и прав рядовых граждан, считает директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Данный случай — очередное подтверждение того, что в США беспрепятственно следят за своими гражданами, и оправдать это нельзя. При том что без соответствующего решения суда и веских оснований в США запрещено следить и собирать данные о законопослушных гражданах», — пояснил эксперт.

Однако специальные службы, по словам Рогулёва, довольно часто обходят этот запрет.

«Они либо договариваются с судом, который не глядя даёт разрешение на совершение такого рода операций, либо вообще не запрашивают этот документ. Не говоря уже о том, что технические средства, которыми пользуются американские ведомства такого рода, позволяют проводить слежку незаметно для всех. Войти в какую-либо систему для них не представляет никакой трудности», — подчеркнул аналитик.

Рогулёв также отметил, что специальные службы США получили расширенные возможности в связи с принятием «Патриотического акта» после 11 сентября 2011 года.

«Тогда были предприняты меры по координации деятельности этих ведомств, созданию их единого центра. Кроме того, был расширен доступ к электронным данным, в том числе переписке граждан и телефонным звонкам», — констатировал Рогулёв.

Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

AFP

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По его словам, трагедия заключается в том, что сейчас спецслужбы США всегда могут найти повод, чтобы «вторгнуться в личную жизнь» рядового американца. Подобную точку зрения разделяет и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«После принятия «Патриотического акта» и частичной его отмены 90% американцев перестали верить в демократию, поскольку в стране сейчас нет возможности сохранить свои личные данные и право на свободу слова», — отметил эксперт.

По мнению Судакова, в США действуют принципы мета-авторитарного режима, когда декларируются одни ценности, а в реальности речь идёт о совершенно других правилах.

«Американцы не получают ту порцию стабильности, которую могли бы получать. Вашингтон пытается эксплуатировать демократию и не говорить о сложившейся в стране атмосфере недоверия и отсутствии частной жизни, которая должна являться нормой в демократическом обществе», — заявил аналитик.

Сейчас Вашингтон прямо вмешивается в частную жизнь населения, полагает Судаков, — рядовые граждане «становятся прозрачными» для спецслужб, которые пытаются контролировать все сферы их жизни.

«Вне зависимости от того, имеет ли человек водительские права или зарегистрирован в библиотеке, он уже попадает под прицел. Данные же иностранных граждан сразу вносятся как подозрительные. Это незаконно, однако все умалчивают об этом», — сказал эксперт.

Как отмечает Судаков, Вашингтон действует под девизом «цель оправдывает средства», где «слежка — это один из инструментов».

Недремлющее око

В США это не первый случай, когда правоохранителей уличают в шпионаже за рядовыми гражданами, добавляют эксперты.

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Аналитики напоминают о громком скандале в США вокруг Эдварда Сноудена, американского технического специалиста и спецагента, бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Напомним, в начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, которая касалась тотальной слежки спецслужб США не только за американцами, но и за гражданами других государств.

По данным Пентагона, в распоряжение Сноудена попали 1,7 млн секретных файлов, большинство из которых затрагивают «жизненно важные операции американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил».

Спустя две недели Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Он был объявлен американскими властями в международный розыск. Сноуден бежал из США в Россию, где получил вид на жительство.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден

Reuters

© Rafael Marchante

Как полагает Юрий Рогулёв,далеко не всегда цели ФБР и иммиграционных служб можно охарактеризовать как благие.

«Они не поддерживаются всем обществом. Не говоря уже о том, что спецслужбами зачастую преследуются и частные интересы», — пояснил аналитик.

По мнению Рогулёва, проблема заключается в том, что в США крайне затруднён процесс судопроизводства по делам спецагентов, нарушающих закон.

«Если раньше таких сотрудников можно было вызвать в суд и доказать их виновность, то сейчас это становится практически невозможно», — констатировал эксперт.

Плата за «свободу»

Как отмечают аналитики, Вашингтон руководствуется двойными стандартами: с одной стороны, преследует рядовых граждан за обнародование материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти и военных преступлениях США, а с другой — по факту сам шпионит за рядовыми американцами.

В начале июня Министерство юстиции США направило в Лондон официальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Благодаря его деятельности в СМИ по всему миру были отправлены около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане, а также десятки тысяч свидетельств о войне в Ираке. Часть документов касается расстрела мирных жителей.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

AFP

© Daniel Leal-Olivas

Ранее, 11 апреля, Ассанж был задержан в посольстве Эквадора в Лондоне, в настоящее время он находится под арестом. Вашингтон сначала обвинял журналиста в сговоре ради совершения компьютерного взлома. Однако месяц назад американская сторона выдвинула 17 новых обвинений против Ассанжа — теперь ему грозит до 175 лет тюрьмы.

По мнению Сергея Судакова, в отношении деятельности спецслужб Вашингтон следует принципу презумпции невиновности силовиков.

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«Если ты человек, который пошёл против системы, ты — шпион, а государство — институт, которому позволено гораздо больше. Сегодня в Соединённых Штатах нет ни одного человека, который бы без последствий мог бросить вызов системе», — поясняет эксперт.

Как отмечает Судаков, США систематически проводят «разъяснительную работу» с населением путём запугивания и шантажа.

«Когда кто-то в США пытается поднять протестную волну в связи с незаконными действиями спецслужб, к нему сразу подъезжает люди на чёрных автомобилях, которые доходчиво объясняют, что так делать не надо», — сказал аналитик.

Однако часть рядовых граждан считает, что такая система гарантирует им безопасность, отметил Судаков.

«Американцы отреагируют на то, что в их стране злоупотребляют использованием их личных данных, лишь ворчанием, поскольку они считают, что эта система защищает их. 90% населения США снисходительно к этому относится, в то время как 10% американцев готовы протестовать», — заявил Судаков.

Однако для того, чтобы возникали массовые протесты, нужен тот, кто бы заплатил за это своей свободой, считает эксперт.

«В преддверии выборов президента США ни один из американских губернаторов не позволит проводить такие мероприятия, поскольку им невыгодна дестабилизация на фоне предвыборного процесса», — заключил Судаков.