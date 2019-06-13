«Решение примет суд»: глава МВД Британии подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал поступивший из Вашингтона запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По словам главы МВД, речь идёт о стандартной процедуре, необходимой для того, чтобы суд начал рассматривать дело о выдаче австралийского журналиста США. Слушания по этому делу состоятся в пятницу, 14 июня. Эксперты отмечают, что это решение Джавида стало важным, хотя и чисто процедурным шагом для начала процесса экстрадиции Ассанжа.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал поступивший от США запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сам политик рассказал в эфире BBC Radio 4.

«Он заслуженно находится за решёткой. Завтра суд рассмотрит запрос на экстрадицию со стороны США. Вчера я подписал и заверил постановление об экстрадиции, которое завтра тоже будет представлено суду», — заявил глава МВД.

Джавид пояснил, что речь идёт о стандартной в таких случаях процедуре, и окончательное решение по этому делу будет принимать лондонский суд, ближайшее заседание которого пройдёт 14 июня. Напомним, в Вашингтоне обвиняют австралийского журналиста по 18 пунктам, включая раскрытие секретной информации, за которые ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

«У нас есть законный запрос на экстрадицию, так что я подписал его. Но окончательное решение должен принять суд», — отметил министр.

Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа должны были состояться ещё 30 мая, однако заседание перенесли на две недели из-за плохого самочувствия журналиста, которого даже перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Причём (в зависимости от состояния Ассанжа) он может участвовать в слушаниях по видеосвязи из пенитенциарного учреждения.

Также по теме «Не будет основания отказать»: СМИ сообщили о направленном Минюстом США запросе на экстрадицию Ассанжа Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Washington...

Министерство юстиции США на днях подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Вашингтон направил Лондону официальный запрос о выдаче основателя WikiLeaks. Согласно соглашению об экстрадиции между США и Соединённым Королевством, соответствующий запрос должен быть направлен в течение 60 дней после ареста подозреваемого. Ассанж был задержан 11 апреля в эквадорском посольстве в Лондоне, которое он почти семь лет использовал в качестве политического убежища.

По словам специалиста по экстрадиции в лондонской фирме Gherson Solicitors Томаса Гарнера, подписание и заверение документа Джавидом было «важным, хотя и чисто процедурным шагом» для начала процесса экстрадиции Ассанжа, пишет The Guardian. Он также пояснил, что действия главы МВД не помешают Швеции подать отдельный запрос на экстрадицию в рамках идущего параллельно разбирательства.

Кроме того, юрист выразил мнение, что до вынесения того или иного решения по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдёт «много месяцев», после чего у любой из сторон будет возможность обжаловать вердикт суда.

Ранее аналогичную точку зрения озвучил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, по словам которого юридическое противостояние может занять до нескольких лет, «если дело пройдёт всю судебную систему».

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид

Reuters

© Peter Nicholls

В свою очередь, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT, наоборот, предположил, что процесс закончится достаточно быстро, после чего в случае экстрадиции Ассанжа в США его дальнейшую судьбу будет определять суд одного из штатов. Там ему может грозить от нескольких пожизненных сроков до смертной казни, если высшая мера предусмотрена законодательством этого штата. Причём эксперт не исключил, что американский суд вполне может приговорить Ассанжа к смертной казни.

«Ассанж — идеалист, и борьба, которую он развернул против системы и несправедливости, была искренней. Это была его личная и настоящая война. Но сам WikiLeaks известен как один из видов операций по легализации вбрасываемой информации. Эта технология часто применяется для организации контролируемой утечки. В этом отношении не Ассанж придумал WikiLeaks, а ему его аккуратно подсунули. А поскольку технология рабочая и Ассанж в нынешней ситуации вышел в тираж, это место должен занять другой идеалист. Но для этого самого Ассанжа нельзя держать в тюрьме, потому что пока он жив, живёт и его дело и никто не займёт его место», — заявил Манойло.

«К сожалению, у меня такое ощущение, что расправа с Ассанжем будет очень скорой и будет вызвана политической целесообразностью в том плане, в котором её понимают американские спецслужбы и истеблишмент», — добавил собеседник RT.

О возможности такого исхода в конце апреля сообщили в WikiLeaks, когда стало известно, что против основателя портала открыто дело по статье «Шпионаж», которая предполагает наказание вплоть до смертной казни.