«Вашингтон прибегает к помощи осуждённого мошенника»: в WikiLeaks заявили о подготовке нового обвинения против Ассанжа

Минюст США готовит новые обвинения в отношении Джулиана Ассанжа, заявили в WikiLeaks. В организации отмечают, что Соединённые Штаты намерены заменить прежнее обвинение до рассмотрения запроса об экстрадиции Ассанжа, назначенного на 14 июня. По информации WikiLeaks, свидетелем в этом деле выступит ранее судимый информатор ФБР, который находился в заключении за мошенничество и преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Эксперты указывают, что в случае Ассанжа шансов на объективное и беспристрастное расследование нет.

Американский Минюст подготовил новые обвинения в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщили представители организации.

«Министерство юстиции Соединённых Штатов готовится предъявить новое, заменяющее предыдущее обвинение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до истечения срока, отведённого на рассмотрение запроса о его экстрадиции 14 июня», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter организации.

По информации WikiLeaks, основанием для нового обвинения станут показания Сигурдура Тордарсона, которого в организации назвали информатором ФБР и мошенником.

«Администрация Трампа настолько отчаялась выстроить дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что прибегает к помощи страдающего от социопатии осуждённого мошенника и сексуального преступника, которого исландские власти разоблачили как информатора ФБР и который был замешан в задержании Ассанжа в 2011 году», — цитирует WikiLeaks заявление главного редактора Кристинна Храфнссона.

Press Release: DoJ preparing to file additional indictment against Assange.

The Trump´s DoJ is so desperate to build its case against Assange that it is using as star witness a sociopath, convicted conman and sex criminal, involved in an FBI entrapment operation against WikiLeaks pic.twitter.com/DX0hIDSJRr — WikiLeaks (@wikileaks) 7 июня 2019 г.

В сообщении WikiLeaks говорится, что агенты ФБР летали в Исландию, чтобы допросить своего бывшего информатора Сигурдура Тордарсона. Затем его привезли в США. Отмечается, что Тордарсон недавно вышел из тюрьмы и согласился дать показания против Ассанжа.

По информации организации, Тордарсон провёл три года в заключении за несколько случаев хищений и мошенничества, в том числе против WikiLeaks, а также преступления сексуального характера против девяти несовершеннолетних.

«Тордарсон украл у WikiLeaks десятки тысяч долларов и выдавал себя за Джулиана Ассанжа, чтобы совершить хищение», — рассказали в организации.

В WikiLeaks считают, что дело развалится, если обвинение будет опираться на показания Тордарсона и ещё одного информатора ФБР — хакера Гектора Монсегюра. Обоих свидетелей в организации назвали не заслуживающими доверия.

Вместе с тем в WikiLeaks считают, что США способны скрыть личности своих свидетелей при рассмотрении дела об экстрадиции 14 июня, из-за чего Ассанж не сможет оспорить весомость их показаний.

Также по теме «Непропорциональная мера»: шведский суд отказался выдать ордер на заочный арест Ассанжа Шведский суд города Уппсала отклонил запрос прокуратуры страны на заочный арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокат...

Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж около семи лет провёл в посольстве Эквадора в Лондоне. 19 июня 2012 года он пришёл в дипмиссию с просьбой о предоставлении политического убежища, а 11 апреля 2019-го британская полиция задержала его в здании посольства.

Вскоре после ареста Ассанжа президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Лондон гарантировал ему, что Ассанжа не выдадут в страну, где активиста ждут пытки или смертная казнь. Отметим, что такое наказание предусмотрено, в частности, законодательством Соединённых Штатов.

Суд в Лондоне 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Кроме того, 20 мая шведские власти возобновили расследование дела против Ассанжа о преступлениях сексуального характера, прекращённое в 2017 году.

В свою очередь, 23 мая Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений. В американском ведомстве заявили, что Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.

В начале июня суд в Швеции отклонил запрос прокуратуры страны о заочном аресте Ассанжа. Как указал адвокат журналиста, нет достаточных оснований для выдачи ордера в отношении активиста, находящегося в британской тюрьме.

«Если человек попал в этот механизм, это закончится печально»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что США, вероятнее всего, добьются экстрадиции Ассанжа.

«Абсолютно очевидно, что рассчитывать на категорию права и справедливого, объективного расследования в отношении Джулиана Ассанжа не приходится», — сказал он.

По мнению эксперта, общественность на Западе, привыкшая заявлять о защите гражданских прав и свобод, «ничего не предпринимает, чтобы хоть как-то освещать арест Джулиана Ассанжа и показывать, что этот человек не имеет никаких шансов на то, чтобы получить объективное, беспристрастное расследование».

«Мы прекрасно знаем, как функционирует судебная система США. Там такие вещи, как национальная безопасность, национальный интерес всегда находятся в приоритете, поэтому, если человек попал в этот механизм, то это закончится печально», — сказал Данюк в беседе с RT.