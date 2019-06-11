«Не будет основания отказать»: СМИ сообщили о направленном Минюстом США запросе на экстрадицию Ассанжа

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Washington Post, отмечая, что этот шаг Вашингтон предпринял ещё 6 июня. Также подчёркивается, что, в соответствии с соглашением межу США и Британией, американские власти не могут выдвигать против основателя WikiLeaks новые обвинения, кроме тех, что указаны в запросе на экстрадицию. По мнению экспертов, британский суд вряд ли найдёт основания для отказа в выдаче Ассанжа Соединённым Штатам. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон призвал международное сообщество поддержать Ассанжа во имя «свободы прессы в целом».

Минюст США направил Великобритании официальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что запрос был направлен 6 июня. По информации издания, такой шаг со стороны Соединённых Штатов «делает маловероятным» выдвижение американской стороной дальнейших обвинений в адрес Ассанжа.

Согласно соглашению между Вашингтоном и Лондоном, запрос на экстрадицию должен быть направлен в течение 60 дней после задержания. Это требование выполнено, так как Ассанж был задержан 11 апреля в эквадорском посольстве в Лондоне. Запрос на экстрадицию должен содержать список обвинений, предъявляемых задержанному. После отправки документа сторона, требующая высылки, не может предъявить новые обвинения. Поэтому отмечается, что США запрещается преследовать Ассанжа по каким-либо другим обвинениям, кроме указанных в запросе об экстрадиции. Есть и исключение — преступления, предположительно, совершённые экстрадированным лицом уже после передачи Соединённым Штатам.

Напомним, 7 июня организация WikiLeaks заявила, что Министерство юстиции Соединённых Штатов готовилось предъявить новое обвинению Ассанжу до 14 июня. По данным WikiLeaks, свидетелем по делу должен был выступить Сигурдур Тордарсон. Как отметили в организации, это ранее судимый информатор ФБР, который находился в заключении за мошенничество и преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

Сторонники WikiLeaks на акции протеста у здания суда в Лондоне.

Reuters

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Вероятность выдачи

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT подтвердила, что между США и Великобританией существует соглашение об экстрадиции преступников. Если информация The Washington Post верна, Вашингтон выполнил свою часть условий, предоставив запрос о выдаче в течение 60 дней после задержания Ассанжа.

«У суда Великобритании не будет основания отказать в экстрадиции», — отметила Ярмуш.

А после того, как журналист будет передан Вашингтону, его дальнейшая судьба практически не вызывает сомнений, считает специалист.

«Ассанжу предъявили 17 эпизодов, по которым ему грозит более 170 лет тюрьмы... Если власти США докажут хотя бы пять из этих эпизодов, Ассанжа надолго закроют в местах лишения свободы», — заключила юрист.

О том, что экстрадиция Ассанжа, скорее всего, состоится, заявлял ранее и бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо. И ответственность за это во многом лежит на президенте Эквадора Ленине Морено.

«Думаю, что его выдача весьма вероятна. Ассанж сейчас подвергается огромному риску из-за того, что Ленин Морено предал свой народ. Это риск быть выданным США. А смысл решения шведской юстиции не спрашивать с него состоит в том, чтобы облегчить дорогу, чтобы Великобритания отправила его в США», — сообщил Патиньо РИА Новости.

Напомним, в начале июня суд в Швеции отклонил запрос прокуратуры страны о заочном аресте Ассанжа. По данным адвоката журналиста, не было достаточных оснований для выдачи ордера в отношении активиста. Ранее против Ассанжа в Швеции были выдвинуты обвинения в сексуальных преступлениях, целью которых, по словам правозащитников, была попытка экстрадировать основателя WikiLeaks из Лондона в Стокгольм, чтобы потом Швеция передала его США.

По словам Патиньо, глава Эквадора Ленин Морено, санкционировавший задержание Ассанжа в посольстве страны в Лондоне, нарушил международные нормы в сферах предоставления убежища и прав человека.

«Помимо Конституции Эквадора, эти документы устанавливают невыдачу. Если кто-то получил этот статус, то страна не может пойти на попятную и вернуть этого человека. Нарушена Конституция Эквадора, нарушены международные соглашения и права человека. В будущем он (президент. — RT) должен будет ответить за нарушения, которые он совершил», — подчеркнул Патиньо.

Экс-глава МИД Эквадора предполагает, что Морено решился на этот шаг, потому что США предложили ему «спокойное будущее у себя».

Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо.

Reuters

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«Ради свободы прессы»

Во вторник главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон рассказал, что здоровье Джулиана Ассанжа подорвано.

«Семилетнее пребывание в посольстве Эквадора без доступа к медпомощи, конечно, сказалось на его здоровье. В тюрьме (Белмарш. — RT) его обследовали психиатр и врач-терапевт», — сказал он.

Храфнссон призвал к борьбе против экстрадиции журналиста, потому что в этом деле решается судьба не одного человека, а свободы слова в целом.

«Нам нужно поддерживать Джулиана Ассанжа в его борьбе против экстрадиции не ради самого Джулиана Ассанжа, а ради свободы прессы в целом», — отметил главный редактор WikiLeaks.

Ранее в поддержку WikiLeaks высказался и российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге заявила, что «преследование и арест Ассанжа не только противоречат идеалам свободы СМИ, но и нарушают базовые права и свободы конкретного человека».

Вашингтон изначально обвинял Ассанжа в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. В конце мая юридическое ведомство США выдвинуло 17 новых обвинений против Ассанжа. В общей сложности ему грозит до 175 лет тюрьмы.