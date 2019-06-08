Глава Клуба журналистов Мексики призвала людей объединиться ради Ассанжа

Глава Клуба журналистов Мексики Селесте Саенс де Мьера заявила, что людям необходимо объединиться, чтобы защитить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом она сказала РИА Новости.

«Нужно действовать всем вместе с намерением показать себя так, как мы можем. Если мы оставим Ассанжа, мы оставим самих себя. Этого не должно быть», — отметила она.

По её словам, людям надо продемонстрировать своё возмущение происходящим, потому что «наказывается информация, сообщение, а не преступления, о которых сообщается».

Ранее видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.