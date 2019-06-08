Глава Клуба журналистов Мексики призвала людей объединиться ради Ассанжа

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Глава Клуба журналистов Мексики Селесте Саенс де Мьера заявила, что людям необходимо объединиться, чтобы защитить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом она сказала РИА Новости.

«Нужно действовать всем вместе с намерением показать себя так, как мы можем. Если мы оставим Ассанжа, мы оставим самих себя. Этого не должно быть», — отметила она.

По её словам, людям надо продемонстрировать своё возмущение происходящим, потому что «наказывается информация, сообщение, а не преступления, о которых сообщается».

Ранее видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.

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