Весомый аргумент: почему в Пентагоне задумались о переводе военных на диету без углеводов

Командование специальных операций США (SOCOM) рассматривает предложение перевести американских солдат на кетогенную диету — режим питания, при котором из рациона почти полностью исключаются углеводы. По мнению экспертов ведомства, такая мера повысит боеготовность военнослужащих и поможет им сбросить лишний вес, поскольку проблема ожирения остро стоит в ВС США. Если Пентагон переведёт военных на кетодиету, им придётся отказаться в том числе и от пиццы и пива, которые присутствуют в армейских столовых. Новый режим питания планируется опробовать в подразделениях «морских котиков», сообщают американские СМИ. Аналитики указывают, что инициатива может исходить от лоббистов, которые стремятся изменить рынок военных поставок.

Командование специальных операций США может серьёзно изменить рацион питания американских военных, исключив из него углеводы, и перевести их на так называемую кетогенную диету, включающую только белки и жиры. Об этом сообщает американское СМИ Military Times.

Отмечается, что в таком случае американским солдатам придётся отказаться от сладких газированных напитков и пиццы в военной столовой, а также от пива, которое они могут купить в магазинах военной базы.

Инициатива исходит от директора SOCOM по науке и технологиям Лизы Сандерс. Она полагает, что такая диета положительно повлияет на боеспособность подразделений. По данным издания, в первую очередь нововведение может коснуться морского спецназа США SEAL, известного как «морские котики».

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«Одно из последствий пребывания в состоянии кетоза (результат соблюдения кетогенной диеты. — RT) — изменение реакции организма на кислородное голодание. Вы можете дольше оставаться под водой и не испытывать конвульсий от нехватки кислорода», — приводит издание доклад Сандерс, который она представила на конференции сил спецназначения.

Со временем такой режим питания может распространиться и на всех американских военнослужащих, отмечает издание. Исследование, на основе которого Сандерс внесла своё предложение, было проведено на кадетах Корпуса подготовки офицеров запаса (американского аналога военных кафедр).

«Фундаментом диеты являются мясные продукты, яйца, рыба, курица, сыр, масло, семена, орехи и некрахмалистые овощи. Ключевой или основной питательный элемент — это жир», —цитирует издание кинезиолога Джеффа Волека, профессора отделения гуманитарных наук Университета штата Огайо и автора исследования.

Диетический контроль

Американские армейские СМИ отмечают, что Пентагон и раньше задумывался о применении кетогенной диеты, однако откладывал её испытания из-за высокой сложности. Кроме того, военные юристы напоминали, что право командования США заставлять солдат переходить на спорные, по мнению учёных, планы питания может быть оспорено в суде.

Столовая армии США

Reuters

© Andrew Burton

Кетогенная диета появилась как средство борьбы с детской эпилепсией в 1920-х годах. В конце 1980-х и начале 1990-х годов она получила популярность среди участников циклических видов спорта и бодибилдеров, которые прибегают к ней для быстрой потери веса.

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Она требует тщательного соблюдения режима питания, без поблажек и выходных, — это означает, что военнослужащий, получающий определённый набор продуктов на базе, будет вынужден следовать ей и в отпуске, и в увольнительных. Чтобы следить за состоянием кетоза, требуется регулярно сдавать анализы — в случае неправильного режима питания, диета может навредить здоровью.

Чтобы перевести на кетогенную диету все вооружённые силы США, потребуется изменить состав всех армейских сухпайков и готовых припасов, которые традиционно полны высокалорийных углеводосодержащих продуктов. Однако один из авторов исследования профессор Джефф Волек считает, что это, наоборот, снизит стоимость питания для американских солдат и моряков.

«Кетогенная диета отличается высоким содержанием жиров, что снижает её стоимость. Основу данной диеты составляют жиры, а калории жира могут обходиться очень дёшево», — приводит слова Волека Military Times.

Подобные исследования и процессы могут свидетельствовать о приходе новых игроков на рынок военных поставок в США, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Сегодня в США проходит передел больших зон бизнес-влияния, на которые начинают приходить новые «гиганты». Никто и никак не хочет заботится о здоровье американских солдат, просто сейчас кетогенные диеты, которые позволяют сбросить вес и сделать более эффективной еду, стали модными. Мы становимся свидетелями того, как Америка шаг за шагом начинает меняться в целом. Я полагаю, что передел рынка начнётся с поставок питания, а дальше это перейдёт в такие вещи, как обмундирование и т.д.», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что принятие и реализация этой программы зависят от лоббистов, которые будут протаскивать инициативу.

«Если за неё возьмется серьёзная лоббирующая структура, которая близка к аппарату министра и комитетам по обороне и безопасности сената и конгресса, то есть определённый шанс протащить этот закон. Кроме того, важную роль будет играть заключение ассоциации диетологов США, которая тоже является крупной лоббисткой организацией», — считает Судаков.

Назревшая проблема

Рассмотреть переход на новый режим питания Пентагон могла вынудить проблема с уровнем физической подготовки военных, считают эксперты. Согласно данным издания Army Times, 31% добровольцев в возрасте от 17 до 24 лет оказываются непригодными к несению службы.

Американская полевая кухня

Reuters

© Andrew Burton

«Крупнейшая причина признания потенциальных солдат непригодными к службе, составляющая 31% случаев, — ожирение», — сообщил в 2018 году на ежегодной встрече Ассоциации Армии США в Вашингтоне генерал-майор Фрэнк Мут, который отвечает за набор новобранцев в сухопутные войска США.

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Это проблема не только добровольцев и новобранцев, но и военных, находящихся на действительной службе.

Американский журнал профилактической медицины в 2016 году опубликовал доклад, согласно которому на 2015 год доля находящихся на действительной военной службе лиц, которые по соотношению роста и массы тела имеют избыточный вес, составила 7,8%, что на 73% выше показателей 2011 года.

В 2018 году корпорация RAND провела исследование среди 18 тыс. военнослужащих из всех родов и видов войск США — у 66% из них были зафиксированы избыточный вес или ожирение. Больше всего солдат с избыточным весом, принимавших участие в исследовании, оказалось в сухопутных силах — 69,4%, на втором месте оказалась Береговая охрана (67,8%), на третьем — ВМС (64,6%), затем ВВС (63,1%). Замыкал рейтинг Корпус морской пехоты, где из выбранных для осмотра солдат 60,9% имели избыточный вес.

Американские военные эксперты отмечают, что такая ситуация негативно влияет на бюджет, поскольку растёт стоимость медицинского обслуживания.

«Министерство обороны ежегодно тратит $1,5 млрд на медицинское обслуживание, связанное с избыточным весом, для действующих военнослужащих, ветеранов и членов их семей, при этом из-за проблем со здоровьем военнослужащих, вызванных ожирением, мы теряем 650 000 человекодней в год», — приводит Army Times слова генерал-лейтенанта в отставке Томаса Спора.

Проблема лишнего веса американских военных в США начала складываться после Второй мировой войны, когда рацион американских солдат был пересмотрен, напомнил Сергей Судаков.

«Сегодня в рационе американского солдата калорийность выше, чем нужно, — такие нормы были установлены в интересах поставщиков, которые давно закрепились на рынке питания в армии США. Если переходить на новый рацион, то нужно создавать полностью новый цикл производства и новые фабрики-кухни, которые поставляют еду в армию. На это понадобятся десятки миллиардов долларов и несколько лет», — заключил эксперт.

Исследования калорийного баланса в армейском пайке ведутся и в России, отметил в разговоре с RT военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«У России есть специальный технический комитет, который следит за тем, что происходит по части питания военнослужащих во всех армиях мира и пытается брать оттуда лучшее. …У американцев при их гигантском военном бюджете есть возможность поупражняться в совершенствовании питания своих военнослужащих», — отметил Виктор Баранец.