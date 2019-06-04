Учёные: белое и красное мясо повышают уровень холестерина одинаково

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Арсений Скрынников
Американские учёные из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Учёные: белое и красное мясо повышают уровень холестерина одинаково
  • ©pixabay.com

Вопреки распространённому мнению потребление красного мяса и мяса птицы в равной степени влияет на уровень холестерина в крови, уверены учёные.

«Мы ожидали, что красное мясо будет оказывать более неблагоприятное влияние на уровень холестерина в крови, чем белое, но это не так. Если уровень насыщенных жиров эквивалентен, то их воздействие одинаково», — заявил главный автор исследования доктор Рональд Краусс.

Исследование показало, что для снижения уровня холестерина необходимо ограничить потребление мяса в целом, а для восполнения нехватки протеина желательно включать в рацион растительные белки.

По словам доктора Краусса, здоровой альтернативой холестериновой пище являются овощи, бобовые, а также молочные продукты. Учёные отметили, что в их исследовании не изучались рыба, говядина и готовые изделия из мяса, такие как бекон или колбаса.

Ранее японские учёные заявили, что ежедневное потребление риса может снизить число страдающих ожирением.

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