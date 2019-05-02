Азиатская диета: японские учёные считают, что рис помогает бороться с ожирением

Увеличение ежедневного потребления риса каждым человеком на 50 г может снизить число страдающих ожирением во всём мире на 1%. Такие данные приводит группа японских учёных. В странах, где рис составляет основу питания, меньше страдают от ожирения и реже умирают от некоторых болезней, сообщают авторы исследования. Среди лидеров по потреблению риса — Бангладеш, Лаос и Камбоджа.

На проходящем в шотландском Глазго Европейском конгрессе по ожирению представлен доклад о связи между потреблением продуктов на основе риса и лишним весом. Согласно исследованию, потребление большего количества риса может защитить от набора лишних килограммов, снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения смертельно опасных заболеваний.

Учёные под руководством профессора Томоко Имаи из Киото сравнили потребление риса в 136 странах с населением более 1 млн человек, используя данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Государства были разделены на две группы — с низким и высоким уровнем потребления риса. Имаи и его коллеги перевели все продукты из этой крупы, включая белый, коричневый рис и рисовую муку, в единицы относительного потребления — количество граммов на человека в день.

Gettyimages.ru

© Carlina Teteris

Жители государств из первой группы, съедающие ежедневно в среднем 150 г риса, оказались гораздо меньше подвержены ожирению, нежели представители тех стран, где рис почти не едят (14 г в день). Самыми большими любителями этой крупы оказались бангладешцы (473 г), лаосцы (443 г) и камбоджийцы (438 г). В западных странах ситуация кардинально иная: французы съедают только 15 г риса, американцы и англичане — по 19 г.

Также по теме Дело вкуса: учёные нашли причину чревоугодия Немецкие учёные выяснили, что выброс дофамина — гормона, отвечающего за чувство удовлетворения, — во время трапезы происходит дважды:...

Выяснилось, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учёта прочих факторов: влияния образа жизни, уровня экономики, образования и расходов на здравоохранение в каждой из стран.

По оценкам исследователей, увеличение среднего потребления риса каждым человеком в мире всего на 50 г в день может снизить количество страдающих от ожирения на 1% — с 650 млн до 643,5 млн человек.

«Полученные нами цифры позволяют утверждать, что процент страдающих от ожирения намного ниже в странах, которые используют рис и его производные в качестве основы питания. Мы считаем, что азиатская диета на основе риса поможет победить ожирение, — утверждает профессор Имаи. — Это всемирная проблема, но очевидно одно: жителям западных стран следует рекомендовать есть больше риса».

Профессор Имаи считает, что люди, которые потребляют больше клетчатки и цельного зерна, меньше набирают избыточный вес, а уровень холестерина у них намного ниже. Статистика, полученная Имаи и его командой, подтверждает: в странах любителей риса меньше страдают и от других болезней, таких как рак, диабет, сердечно-сосудистые и хронические респираторные заболевания.

«Питание на основе риса, по-видимому, защищает от прибавки в весе. Возможно, клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут вызывать чувство насыщения и предотвращать переедание. Рис также содержит мало жира, после его употребления наблюдается относительно низкий уровень глюкозы в крови», — заключили учёные.