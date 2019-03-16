NYT: потребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Ежедневное употребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, однако влиянию пищевого холестерина подвержены не все люди, пишет The New York Times со ссылкой на исследователей.
NYT: потребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • ©pixabay.com

По словам профессора медицины Университета Колорадо доктора Роберта Экеля, существует достаточно данных, подтверждающих, что «яйца и общее потребление холестерина в рационе питания оказывают влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний», а также увеличивают риск смертности от разных причин.

При этом доцент кафедры эпидемиологии Норрина Аллен отметила, что потребление яиц имеет и положительные стороны, поскольку в них содержатся аминокислоты и минералы.

По её словам, для уменьшения рисков сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется снизить потребление яиц, особенно яичных желтков, в рамках здоровой диеты.

«Но мы не хотим, чтобы люди посчитали, что теперь им нельзя есть яйца. Это неверный посыл», — подчеркнула она.

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