NYT: потребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний
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По словам профессора медицины Университета Колорадо доктора Роберта Экеля, существует достаточно данных, подтверждающих, что «яйца и общее потребление холестерина в рационе питания оказывают влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний», а также увеличивают риск смертности от разных причин.
При этом доцент кафедры эпидемиологии Норрина Аллен отметила, что потребление яиц имеет и положительные стороны, поскольку в них содержатся аминокислоты и минералы.
По её словам, для уменьшения рисков сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется снизить потребление яиц, особенно яичных желтков, в рамках здоровой диеты.
«Но мы не хотим, чтобы люди посчитали, что теперь им нельзя есть яйца. Это неверный посыл», — подчеркнула она.
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