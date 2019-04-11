АССАНЖ АРЕСТОВАН В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ США ОБ ЭКСТРАДИЦИИ — СКОТЛЕНД-ЯРД

Сноуден прокомментировал задержание Ассанжа

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Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден прокомментировал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Сноуден прокомментировал задержание Ассанжа
  • Reuters

«Кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя — нравится вам это или нет — материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это чёрный момент для свободы прессы», — написал Сноуден в Twitter.

Так Сноуден прокомментировал кадры видеоагентства Ruptly, которое транслировало задержание Ассанжа.

11 апреля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу отказано в предоставлении дипломатического убежища.

Скотленд-Ярд сообщил, что задержал Ассанжа и доставил его в полицейский участок.

RT ведёт прямую трансляцию событий.

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