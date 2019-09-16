Захарова назвала фантастикой сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР являются фантастическими. 
Захарова назвала фантастикой сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы входим в особый период, который называется «до президентских выборов в США остался год». Нам предстоит увидеть и услышать ещё много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи», — заявила она. 

Ранее портал Yahoo со ссылкой на экс-чиновников США сообщил, что распоряжение администрации бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы о высылке более 30 российских дипломатов в 2016 году было связано с тем, что дачные комплексы и некоторые из дипломатов якобы были задействованы в контрразведывательной операции, целью которой были средства связи ФБР. Источники заявили, что это «подорвало возможность ФБР отслеживать русских шпионов на территории США».

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