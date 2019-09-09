Принцип взаимности: в США опасаются ответа России на ограничения в отношении российских дипломатов

В Вашингтоне выразили опасения относительно одного из разделов закона о бюджетных ассигнованиях на 2020 год. Этот пункт касается уведомлений о поездках российских дипломатов внутри США. Согласно документу, госсекретарь должен заранее требовать от РФ информацию о перемещениях её дипперсонала и передавать данные ФБР и Национальной разведке. В письме и. о. директора административно-бюджетного управления Белого дома, с которым ознакомился RT, говорится, что подобные шаги могут привести к ответным действиям Москвы, что подорвёт возможности американских дипломатов «работать в интересах США». По мнению экспертов, опасения руководства США имеют под собой основания, поскольку в этих вопросах РФ всегда действует зеркально.

В административно-бюджетном управлении Белого дома США выразили опасения по поводу одного из разделов закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020-й финансовый год. Этот раздел касается уведомлений о поездках сотрудников российской дипмиссии в Соединённых Штатах. Соответствующее письмо и. о. директора ведомства Рассел Воут направил в сенатский комитет по вооружённым силам.

«У администрации имеются опасения относительно раздела 10705, в соответствии с которым государство будет обязано подавать уведомления о поездках российских дипломатических сотрудников в США. Подобное требование подтолкнёт Россию к ужесточению собственных ограничений в отношении поездок американских дипломатов, а также подорвёт их возможности по беспрепятственной работе на её территории в целях продвижения интересов США», — говорится в документе.

В документе, который комментирует в своём письме Воут, говорится, что госсекретарь обязан «добиваться от Российской Федерации уведомлений на своё имя о каждой поездке её аккредитованного дипломатического и консульского персонала по территории США». При этом уведомления должны подаваться как минимум за два рабочих дня до даты поездки, а главе Госдепартамента нужно «принимать необходимые меры по обеспечению полного соблюдения правил со стороны российского персонала и борьбе со всеми проявлениями их несоблюдения». Кроме того, он должен в течение часа передавать полученную от российской стороны информацию главам ФБР и Национальной разведки.

Стоит отметить, что необходимость создания механизма уведомлений о передвижениях российского дипперсонала на территории США отмечалась и в более ранних документах. Так, разработать такую систему предписывал раздел 502 закона о бюджетных ассигнованиях на разведку на 2017-й финансовый год.

На данный момент закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020-й финансовый год был одобрен в сенате.

Как отметил в разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, информирование о приезде российских дипломатов в США или американских дипломатов в Россию является обычным механизмом взаимоотношений. Однако требование американцев сообщать о передвижениях российских дипломатических сотрудников по Соединённым Штатам приведёт лишь к ухудшению отношений между государствами.

«Американцы пытаются ограничить свободу передвижения российских дипломатов по территории Соединённых Штатов. Такие вещи обычно осуществляются на взаимной основе. К сожалению, в этом случае Вашингтон восстанавливает практику советско-американских отношений во время холодной войны, когда регулировались передвижения дипломатов по территории страны», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Cathal McNaughton

Отсутствие логики

Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв также подчеркнул в беседе с RT, что дипломатические сотрудники работают в той или иной стране на основе соответствующих международных соглашений и договоров. В то же время Москва всегда придерживается принципа зеркальности.

«Если в Америке создают проблемы для наших дипломатов, стремятся ограничить свободу передвижения, то, соответственно, и мы будем действовать симметрично. Это общее правило в отношениях между государствами в этом плане, принцип взаимности — если вы создаёте проблемы, мы их тоже создаём. Например, Москва ввела определённые ограничения после того, как были высланы российские дипломаты», — отметил эксперт.

По его словам, в целом сегодня многие действия руководства США и различных подразделений спецслужб в отношении России не отличаются логикой.

«Идёт нагнетание напряжённости в наших отношениях, поэтому какая-то разумная часть американского истеблишмента начинает опасаться, что это может завести наши отношения в тупик и создаст проблемы для американской дипломатии», — заключил эксперт.

«Грубейшее нарушение Венских конвенций»

В 2016 году администрация Барака Обамы приняла очередной пакет антироссийских санкций из-за якобы российского вмешательства в президентские выборы в США и давления на американских дипломатов, работавших в РФ. Так, из Соединённых Штатов выслали несколько десятков российских дипломатов, а также закрыли доступ к дачам постпредства России в Нью-Йорке. В 2017-м также было закрыто генконсульство РФ в Сан-Франциско.

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В том же году Москва в ответ предписала Госдепу сократить количество сотрудников американских дипломатических миссий в России на 755 человек, уравняв его с числом российских дипсотрудников в США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений в Москве и дач в Серебряном Бору.

Как отмечали в российском Министерстве иностранных дел, шаги Вашингтона, в том числе проведённые спецслужбами США обыски помещений, обладающих иммунитетом, стали грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции.

«С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет. Указано, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей», — говорится в итоговом заявлении МИД России.

В 2018 году Соединённые Штаты решили выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть генеральное консульство России в Сиэтле в связи с якобы причастностью Москвы к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В ответ МИД РФ объявило 60 американских дипломатов персонами нон грата и сообщило о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.