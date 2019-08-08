«Должен был работать на нормализацию отношений»: посол США в России Хантсман намерен уйти в отставку

Посол США в России Джон Хантсман намерен уйти в отставку. Он уже подал соответствующее прошение Дональду Трампу — этот факт подтвердили в американской дипмиссии. Хантсман собирается покинуть пост 3 октября, а затем, согласно сообщениям в прессе, вернётся в родной штат Юта, где, возможно, примет участие в выборах губернатора в 2020 году. Эксперты отмечают, что изначально назначение Хантсмана на эту должность было вынужденным шагом Трампа из-за дефицита кадров.

Посольство США подтвердило, что Джон Хантсман намерен уйти в отставку. Представитель дипмиссии рассказал агентству ТАСС, что посол подал соответствующее прошение президенту США. Хантсман планирует покинуть свой пост 3 октября, за оставшееся время глава государства должен найти ему преемника. Дал ли Трамп разрешение на отзыв главы американской дипмиссии, не сообщается.

О том, что Джон Хантсман написал прошение об отставке, сообщила во вторник, 6 августа, принадлежащая его семье газета The Salt Lake Tribune. В статье утверждается, что дипломат вернётся в родной штат Юта, где, возможно, выставит свою кандидатуру на губернаторских выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года. Газета привела фотокопию прошения Хантсмана об отставке, подлинность которой в комментарии ТАСС подтвердило американское посольство в России.

«Для меня лично служба была честью — как и для многих других представителей дипломатического корпуса в России, отдающих все силы служению нашей стране в посольстве в Москве и наших консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге. И всё же, как я говорил вам и госсекретарю Помпео, мы (с супругой) хотим спустя два года вернуться в Соединённые Штаты, воссоединиться с нашей растущей семьёй и заниматься своими обязанностями дома», — говорится в прошении.

Вместе с тем Хантсман подчёркивает: «В будущем мы должны и дальше призывать Россию к ответу, когда её действия угрожают нам и нашим союзникам». Посол утверждает, что многие из противоречий между Россией и США неразрешимы, но есть и общие интересы, которые нельзя упускать из внимания.

«Не поможет никакая перезагрузка, ни перезапуск, только чёткое осознание наших интересов и ценностей — и прагматичные рамки для продолжения диалога», — говорится в прошении.

О предполагаемой смене посла США в России ранее сообщили некоторые американские СМИ. На прошлой неделе телекомпания CNN рассказала о разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, во время которого якобы обсуждалась отставка Хантсмана. Телекомпания со ссылкой на свои источники утверждает, что посол и его супруга проводят прощальные мероприятия, в частности, устраивают ужины с представителями дипмиссии.

Однако супруга посла Мэри Кей Хантсман в своём Instagram назвала сообщение СNN некорректным и непорядочным. Сам посол воздержался от каких-либо комментариев.

Мормон с китайским языком и рок-музыкой

Хантсман приступил к исполнению обязанностей посла в 2017 году. Он один из тех немногих руководителей дипмиссии США в России, которые не являются профессиональными дипломатами, а их карьера не связана полностью с работой в Госдепартаменте.

Здание посольства США в Москве

Reuters

© Grigory Dukor

Будущий посол родился 26 марта 1960 года в семье одного из богатейших людей США, магната химической промышленности Джона Хантсмана — старшего. В пятнадцать лет Джон Хантсман — младший бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом. Спустя три года он отказался от этого намерения, поступил в университет штата Юта, но бросил его и отправился на Тайвань миссионером от мормонской церкви. Прожив на острове два года и выучив китайский язык, Хантсман вернулся домой, занялся семейным бизнесом и окончил престижную Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, которую заканчивал Дональд Трамп.

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Свою карьеру на госслужбе он начал в администрации президента Рональда Рейгана. В дальнейшем работал в правительственных структурах на различных должностях, связанных с внешней торговлей. В сфере его профессионального интереса был Азиатско-Тихоокеанский регион.

Дважды Хантсман занимал должность посла: в 1992—1993 годах — в Сингапуре и в 2009—2011 годах — в Китае. Он несколько раз уходил и возвращался на госслужбу. В 2005 году Хантсман был избран губернатором штата Юта и оставался на этой должности вплоть до 2009 года. В 2012 году он баллотировался в президенты США от Республиканской партии, но неудачно.

Назначение Хантсмана послом в Россию было неожиданным, потому что он по роду своей профессиональной деятельности никогда не был связан с Восточной Европой, отмечают эксперты. Одновременно Хантсман, как активист Республиканской партии, неоднократно критиковал Дональда Трампа и даже призывал его снять свою кандидатуру на выборах президента в 2016 году. Однако позднее их отношения наладились.

Возможная причина отставки

Политолог Александр Асафов отметил, что Хантсман уходит со своего поста, проработав чуть более двух лет, в то время как средний срок пребывания глав американской дипмиссии в России составляет три года. Смену посла эксперт связывает с целым рядом обстоятельств. Так, в разговоре с RT Асафов напомнил, что Хантсман с 2014 по 2017 год возглавлял аналитический центр «Атлантический совет», чья деятельность Генпрокуратурой России была признана нежелательной.

Флаги России и США

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© Mladen ANTONOV

«Уход с поста Джона Хантсмана в том числе связан с этим фактом. Что касается других причин, то, я думаю, американские послы меняются, исходя из задач, которые перед ними ставят. По роду своей прошлой деятельности Хантсман занимался Азией, в том числе и Китаем. Очевидно, что его задачей было мониторить процесс, связанный с российско-китайским сотрудничеством, и по возможности в него вмешиваться или собирать информацию», — считает Асафов.

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По мнению политолога, американцам не удалось помешать сближению России и Китая, что не могло не вызвать недовольство Белого дома работой посла в Москве.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что изначально назначение Хантсмана послом было для американского президента вынужденным шагом.

«У Трампа был большой дефицит кадров, когда речь шла о назначениях, связанных с внешней политикой. С точки зрения президента, Хантсман являлся просто очередным человеком, который должен был работать на нормализацию отношений России и США. Со своей задачей он, очевидно, не справился. Не смог ничего сделать или, с точки зрения Трампа, не захотел. С этим связана отставка Хантсмана», — сказал Домрин в беседе с RT.

Неудача посла в деле нормализации российско-американских отношений, по мнению эксперта, во многом объясняется его неопытностью.

«Хантсман был на дипломатической службе, но он не дипломат», — говорит Домрин.

Эксперты не исключают, что пост главы дипмиссии будет пустовать до президентских выборов в США в ноябре 2020 года.