Дипломатический приём: посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут против РФ визовую войну. По его словам, после высылки российских дипломатов из Соединённых Штатов в 2018 году американская сторона затрудняет процесс оформления виз для дипломатов и административно-технического персонала дипучреждений. Он отметил, что Россия вынуждена действовать зеркально. Как полагает Антонов, шумиха вокруг выдачи виз учителям англо-американской школы в Москве — попытка оказать давление на РФ. Вашингтон умышленно провоцирует дипломатические скандалы, считают эксперты.

США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, процесс начался после высылки в апреле 2018 года около 60 российских дипломатов и их семей из США. В общей сложности эти меры коснулись почти 200 человек. Напомним, дипломатов выслали на фоне дела об отравлении в британском Солсбери.

«С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну… Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава», — приводит РИА Новости слова Антонова.

Он пояснил, что США «ввели систему разменов». Она предусматривает, что за каждого российского дипломата Россия должна выдавать визу дипломату из США.

«И за каждого российского сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — отметил Антонов. По его словам, это решение американской стороны. Вместе с тем посол уверен, что от этих мер проблемы испытывают и сотрудники посольства США в Москве.

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Антонов рассказал, что действие этой системы распространяется также на учителей, поваров, садовников и водителей. По словам посла, он неоднократно обращался в Госдепартамент США с предложениями решить эту проблему, в частности вывести административно-технический персонал из этого списка.

Дипломат рассказал, что в ответ от него потребовали предоставить визы американским сотрудникам, а ситуацию с россиянами обещали рассмотреть не раньше осени.

«Надо заниматься конкретными делами»

Россия заинтересована в нормальных отношениях с США, но рассчитывает, что американская сторона будет придерживаться такого же подхода, сказал посол.

«Мы готовы хоть завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли мы рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет», — сказал Антонов

Заявление Антонова появилось на фоне резонансной публикации в The New York Times. Накануне газета сообщила, что Россия якобы отказала в выдаче виз 30 учителям англо-американской школы в Москве. По сведениям издания, речь идёт примерно о пятой части преподавательского состава учреждения, в котором учатся 1,2 тыс. человек из 60 стран. Школа учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.

Посол опроверг информацию, приведённую в публикации. Он считает, что появление подобных статей следует рассматривать как попытку оказать давление на российскую сторону.

«Ни одного отказа сделано не было, — сказал Антонов. — Это нечестно, некорректно! И вряд ли политика нажима на российскую сторону даст какие-то результаты».

Дипломат заключил, что «надо отходить от этих популистских лозунгов, от стремления уколоть друг друга, надо заниматься конкретными делами, решать вопросы по выправлению российско-американских отношений».

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг англо-американской школы, отметив, что США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы спровоцировать скандал.

Англо-американская школа в Москве.

© Wikipedia

«Государственные органы США, видимо, специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан», — заявили в ведомстве.

МИД сообщил, что Вашингтон продолжает присылать в Москву учителей с дипломатическими паспортами и аккредитовывать их как административно-технических сотрудников посольства.

«При этом аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона виз не выдаёт», — сказали в министерстве.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что претензии по визам для учителей школы следует адресовать не Москве, а Вашингтону.

«Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны просто перестать отказывать в визах. Они это делают, и делают регулярно. Мы об этом давно говорим, мы к этому давно призываем. С нашей стороны нет ничего, что бы мы делали инициативно для затруднения контактов наших людей, будь то дипломаты, учителя или туристы», — сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что школа не находится на территории дипмиссии и занимается коммерческой деятельностью, о чём российская сторона напоминала США. По словам Захаровой, РФ предлагала Вашингтону привести статус школы в соответствие с российским законодательством, но «сами американцы делать этого не хотят».

Вашингтон умышленно усложняет дипломатические механизмы, чтобы провоцировать скандалы и привлекать к ним внимание, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Во всех этих инцидентах нет ничего такого, что нельзя было бы решить в рабочем порядке. Скажем так: даже во времена СССР визовая служба США работала чётко и каких-то особых проблем (без желания на то Госдепартамента) не возникало», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам политолога, все проблемы при желании можно было бы решить, однако США не торопятся это сделать.

«Видимо, желание отсутствует. Точнее, желание есть противоположное — усложнить ситуацию», — сказал Синельников-Оришак.