Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Атлантического совета»
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре сообщили, что направили информацию об этом решении в Министерство юстиции.
Ранее Минюст России включил канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных.