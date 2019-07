Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Атлантического совета»

В Генеральной прокуратуре России приняли решение признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. «Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении. В Генпрокуратуре сообщили, что направили информацию об этом решении в Министерство юстиции. Ранее Минюст России включил канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных.