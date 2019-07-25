Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Атлантического совета»

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В Генеральной прокуратуре России приняли решение признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Атлантического совета»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре сообщили, что направили информацию об этом решении в Министерство юстиции.

Ранее Минюст России включил канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных.

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