Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Генпрокуратура включила в список организаций, признанных нежелательными в России, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Фонд «Свободная Россия» — негосударственная, некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году.