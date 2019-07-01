Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
- РИА Новости
«Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Фонд «Свободная Россия» — негосударственная, некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году.