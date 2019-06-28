Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

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Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«28 июня 2019 года Минюстом России... в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») (США)», — приводит РИА Новости слова директора департамента Минюста России Андрея Чумакова.

В августе прошлого года Минюст России внёс в список нежелательных американскую международную неправительственную организацию (НПО) Pacific Environment (PERC, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов).

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