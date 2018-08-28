Минюст России признал нежелательной работу американской НПО

Министерство юстиции России включило в список нежелательных американскую международную неправительственную организацию (НПО) Pacific Environment (PERC, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов).

«28 августа 2018 г. Минюстом России в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»... в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Pacific Environment (PERC) (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов) (Соединённые Штаты Америки)» — говорится в сообщении на сайте Минюста.

24 августа официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство включило в список организаций, признанных нежелательными в России, американскую неправительственную организацию Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов.